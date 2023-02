Gastkommentar – Global Challenges Der falsche Ruf nach immer mehr Geld

Der Autor ist Präsident der European School of Management and Technology Berlin.

Die schlechten Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland mehren sich: Das weltweit beachtete Innovationswunder Biontech verlagert seine Krebsforschung nach England. Der wertvollste Dax-Konzern Linde zieht sich von der Frankfurter Börse zurück und wird zukünftig in New York gehandelt, die hohen Energiepreise erschweren die Herstellung vieler Basisprodukte. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Viele Ranglisten spiegeln die sinkende Attraktivität des Standorts Deutschland wider. Anderen großen europäischen Volkswirtschaften geht es nicht besser, teilweise sogar noch schlechter.

In dieser prekären Lage kommt mit dem Inflation Reduction Act (IRA) der USA eine weitere Herausforderung hinzu. IRA schürt die wirtschaftlichen Konflikte Europas mit dem amerikanischen Verbündeten, trotz aller Einigkeit in geopolitischen Fragen, besonders im Verhalten gegenüber Russland.

Eine der wesentlichen Reaktionen Deutschlands und Europas auf diese Entwicklungen ist ebenso vorhersehbar wie falsch: Es müssten massive zusätzliche öffentliche Mittel bereitgestellt werden. Unabhängig von Problemen wie steigenden Energiepreisen oder dem IRA ertönt einmal mehr der Ruf nach weiteren staatlichen Mitteln.

Unweigerlich fühlt man sich an das Bonmot erinnert, für die bereits feststehende Lösung, zusätzliches öffentliches Geld auszugeben, müsse nun nur noch das richtige Problem gefunden werden.

Wirtschaftspolitik sollte gegenüber der Fiskalpolitik wieder den Vorrang haben

Offensichtlich verstellt die Entschärfung akuter Herausforderungen wie die Energiekrise den Blick für längerfristige Herausforderungen. Denn so richtig es ist, kurzfristig staatliche Rettungspakete gegen die Energiekrise zu schnüren, so wenig werden Deutschland und Europa mit öffentlichen Mitteln dauerhaft erhöhte Energiepreise bekämpfen können.

Der Kontinent leidet nicht unter einem Mangel an staatlichen Geldern. Das als Reaktion auf die Coronakrise geschnürte Paket Next Generation European Union etwa ist nach wie vor gut gefüllt. Deshalb sollte man bei neuen Herausforderungen immer zuerst darüber nachdenken, wie bestehende Mittel umgewidmet werden können – und nicht ständig nach neuen rufen.

Grundsätzlich müsste in Europa Wirtschaftspolitik wieder verstärkt an die Stelle von Fiskalpolitik treten, das gilt nicht nur für die Vollendung des Binnenmarktes in den Bereichen Kapitalmärkte, Energie und Digitalisierung. Es gilt mindestens ebenso für eine dauerhaft ausgelegte Strategie zur Beschaffung kritischer Rohstoffe.

Und es gilt darüber hinaus für den Wettkampf um die besten Köpfe der Welt. So studieren deutlich mehr talentierte indische Frauen und Männer in den USA als in Europa. Nach erfolgreichem Studium sind sie wesentliche Treiber von Innovation und Unternehmensgründungen in den USA.

Diese positiven Beispiele ziehen weitere Studierende an und befeuern einen sich selbst verstärkenden Zyklus. Europa und besonders Deutschland müssen sich dieser Herausforderung endlich stellen – beispielsweise durch eine kluge Einwanderungspolitik und ein überzeugendes Standortmarketing.

Bahnbrechende Erkenntnisse aus europäischer und deutscher Grundlagenforschung werden oft nicht hier zur Marktreife gebracht. (Foto: imago stock&people) Bakterienkultur

Deutschland und Europa sind nach wie vor führend in vielen Bereichen der Grundlagenforschung, etwa in den Biowissenschaften oder der Medizin. Allerdings werden die bahnbrechenden Erkenntnisse aus dieser Grundlagenforschung oft nicht hier zur Marktreife gebracht, sondern in anderen Weltregionen. Entsprechend wenig profitieren die europäischen Märkte für Güter, Arbeit und Kapital davon.

Was wir brauchen, ist die Vernetzung der verschiedenen Akteure, mehr Offenheit für neue Technologien und eine international wettbewerbsfähige Regulierung.

Chancen bieten sich in der Klimakrise und beim Verlust an Biodiversität

Deutschland und Europa haben bei der Bekämpfung der Coronapandemie eine führende Rolle gespielt. Impfstoffe wurden hier entwickelt und in alle Welt exportiert. Ebensolche Chancen bieten sich nun bei den großen Fragen der Klimakrise und des Verlusts an Biodiversität.

Die Kombination aus klugen Köpfen, Technologie und Kapital kann neue wissenschaftliche Erkenntnisse in marktfähige Produkte verwandeln, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg bringen, sondern zugleich zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit beitragen. Dazu ist aber eine Konzentration auf die wesentlichen regulatorischen Maßnahmen wie etwa eine angemessene Bepreisung von CO2 notwendig – und nicht ein komplexes, weitverzweigtes Bürokratiemonster, das alle Beteiligten hilflos zurücklässt.

Die gegenwärtigen Hiobsbotschaften bedeuten nicht den Untergang des Abendlandes. Deutschland und Europa haben eine starke Basis, doch der Standort muss im weltweiten Wettstreit um Köpfe, Ideen und Innovationen dauerhaft attraktiver gestaltet werden.

Nur so kann Europa seinen Wohlstand bewahren und eine wichtige Rolle bei den großen geopolitischen Herausforderungen der Gegenwart spielen. Es ist an der Zeit, die Rufe nach immer weiteren staatlichen Mitteln umzulenken auf eine langfristig ausgerichtete europäische Wirtschaftspolitik.

Der Autor: Jörg Rocholl ist Präsident der European School of Management and Technology Berlin.

