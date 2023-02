Gastkommentar – Global Challenges Wachsende Armut ist gefährlicher als Russland

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die wachsende Unsicherheit über Chinas weitere Entwicklung gehören zu den größten geopolitischen Risiken. Russland könnte sich zu einem echten Schurkenstaat entwickeln, der zwar die direkte Konfrontation mit der Nato scheut, die westlichen Verbündeten aber mit Cyberattacken, Fake News und Angriffen auf die Infrastruktur zu destabilisieren sucht. China wiederum hat sich vom Prinzip der kollektiven Führung verabschiedet, inzwischen entscheidet allein Staats- und Parteichef Xi Jinping. Zu viel Macht in der Hand eines Einzelnen aber erhöht das Risiko, die eigenen politischen oder militärischen Handlungsspielräume zu überschätzen.

Hinzu kommt die anhaltende Unfähigkeit der internationalen Staatengemeinschaft, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Stichworte wie die Verbreitung von Nuklearwaffen, ein gelähmter Weltsicherheitsrat und die Unfähigkeit der Uno-Klimakonferenzen, international bindende Beschlüsse zu fassen und den ärmsten Ländern genügend Geld zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise bereitzustellen, verdeutlichen: Die Welt zerfällt immer stärker in Einzelinteressen.

Dabei war es gerade die mit der Globalisierung gewachsene Bereitschaft zur Kooperation, die der Welt in den vergangenen 40 Jahren einen beispiellosen Wohlstandszuwachs ermöglicht hat. Mehr als eine Milliarde Menschen entkamen der extremen Armut und stiegen in die erste globale Mittelschicht der Geschichte auf. Indikatoren wie sinkende Kindersterblichkeit, wachsende Lebenserwartung, mehr Rechte für Frauen und steigende Bildung signalisierten weltumspannend eine fast ununterbrochene Verbesserung des Lebensstandards.



Es droht wieder mehr Kinderarbeit

Die Coronapandemie aber hat die menschliche Entwicklung nach Uno-Schätzung um fünf Jahre zurückgeworfen – das gilt für mehr als 90 Prozent aller Staaten. Die explodierenden Energie- und Nahrungsmittelpreise werden in diesem Jahr vor allem die Entwicklungsländer noch mehr belasten. Der amerikanische Analyst Ian Bremmer betont in seiner Analyse für das Jahr 2023, dass Frauen und Mädchen von dieser Entwicklung am stärksten betroffen sein werden: Stagnierendes Wachstum, Ernährungsunsicherheit und gekürzte Sozial- und Gesundheitsausgaben drängen mehr Frauen aus dem Arbeitsmarkt in die Schattenwirtschaft.

Dadurch sind sie einem höheren Risiko von Armut, Hunger, häuslicher Gewalt und sexueller Ausbeutung ausgesetzt. Mehr Mädchen sind wieder von Kinder- und Zwangsheiraten bedroht, insbesondere in West- und Zentralafrika. Die Klimakrise vervielfacht diese Bedrohungen, da extreme Wetterereignisse Versorgungsketten und Handelsmuster stören sowie die Lebensmittel- und Energiemärkte zusätzlich belasten.

Die Zerstörung der Lebensgrundlagen wiederum zwingt Menschen zur Flucht – selbst die martialischsten Grenzregime in Europa oder den USA werden die Flüchtlingsbewegungen nicht stoppen können. Denn es gilt das Motto der Bremer Stadtmusikanten: Etwas Besseres als den Tod finden wir überall.

Die meisten Regierungen der Entwicklungsländer haben nur begrenzten fiskalischen Spielraum, um die humanitären Krisen vor Ort zu entschärfen. Zu befürchten ist darüber hinaus, dass angesichts angespannter Staatsfinanzen auch die reichen Länder ihre Budgets für Entwicklungshilfe, anders als versprochen, nicht anheben werden. Oft droht sogar eine Absenkung. Afrika plagt schon heute die Sorge, dass die finanzielle Unterstützung der Ukraine zulasten der Hilfe für die Ärmsten der Welt südlich der Sahara und in Südasien gehen könnte.



Die globale Mittelschicht schrumpft

Als Ergebnis dieser Gesamtentwicklung wird die globale Mittelschicht wieder schrumpfen und zahllose Menschen ohne jedes soziale Sicherheitsnetz unterhalb des Existenzminimums drücken. Vor diesem Hintergrund gehen mittel- und langfristig die größten geopolitischen Risiken nicht von Russland aus und auch nicht von China.

Das entscheidende Risiko ist vielmehr die wachsende Kluft zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, das damit verbundene Zusammenbrechen fragiler Demokratien, die Rückkehr nationalistischer Radikalisierung sowie die Destabilisierung durch wachsende Flüchtlingsbewegungen. Das wird am Ende weder der Süden noch der Norden aushalten.

Wer wissen will, was in dieser bedrohlichen Lage zu tun ist, findet vieles in dem bereits 1980 veröffentlichten Nord-Süd-Bericht „Das Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer“. Der Bericht wurde unter dem Vorsitz von Willy Brandt im Auftrag des Generalsekretärs der Vereinten Nationen erarbeitet – und gilt mit seinen zukunftsweisenden Strategien und Konzepten als Meilenstein der Entwicklungspolitik.

Statt Deglobalisierung das Wort zu reden, brauchen vor allem die unterprivilegierten Länder des Südens weitergehende Handelsliberalisierungen, den Abbau gegen sie gerichteter protektionistischer Maßnahmen und eine stärkere Integration in die Weltwirtschaft.

Der Autor:

Sigmar Gabriel ist Publizist und Aufsichtsratsvorsitzender von Thyssen-Krupp Steel. Er war von 2013 bis 2018 deutscher Vizekanzler.

