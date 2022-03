Gastkommentar – Global Chellenges Suche nach Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg: Wie viel Power hat Soft Power?

Jörg Rocholl ist Präsident der European School of Management and Technology Berlin und stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium.

Die Sanktionen gegen Russland sind der Härtetest für geopolitische Krisenbewältigung im 21. Jahrhundert: Kann Soft Power in Form von Sanktionen ein hinreichend mächtiges Instrument sein, um Hard Power in Form militärischer Interventionen zumindest teilweise zu ersetzen und ergänzen? Ein Erfolg der Soft Power setzt voraus, dass Sanktionen klug und durchdacht eingesetzt werden.

Die Nato-Staaten haben unmissverständlich verdeutlicht, dass sie ein direktes militärisches Eingreifen in den Ukrainekrieg ausschließen. Daher richtet sich alle Aufmerksamkeit auf zwei Aspekte: erstens die vom Westen mit Waffenlieferungen unterstützte Hard Power der tapfer kämpfenden Ukraine und zweitens die Durchschlagskraft der Soft Power von weitreichenden Sanktionen gegen den russischen Kriegsverursacher. Noch nie ist ein Land dieser Größe mit derart umfangreichen Strafmaßnahmen belegt worden.

Die Schnelligkeit und Einigkeit des Westens haben viele Betrachter überrascht, nicht zuletzt die russische Regierung. Die Sanktionen wirken umfassend: Der russische Aktienmarkt ist eingebrochen, die Aktien werden – wenn überhaupt – nur noch sporadisch gehandelt. Russische Staatsanleihen haben Ramschstatus erreicht, der Rubel fällt ins Bodenlose. Die russische Zentralbank kann sich angesichts ihres durch die Sanktionen eingeschränkten Zugriffs auf die eigenen Devisenreserven nicht anders helfen, als den Leitzins auf 20 Prozent mehr als zu verdoppeln.

Russische Exporteure werden verpflichtet, ihre Deviseneinnahmen zu 80 Prozent in Rubel umzutauschen. Sie müssen damit gleichsam an die Stelle der Zentralbank treten, deren Hände gebunden sind. Das russische Bankensystem sieht sich den größten Herausforderungen seit Jahrzehnten ausgesetzt. Lange Schlangen vor den Geldautomaten in Russland und der Konkurs ausländischer Tochtergesellschaften sind erste Anzeichen für einen schweren Belastungstest des Finanzsystems.

In Russland galoppiert die Inflation

Exporteure stellen ihre Lieferungen nach Russland ein, weil sie ihre Rubel-Einnahmen nicht mehr in Fremdwährungen tauschen können. Durch den Verfall des Rubels wird es für die Bevölkerung immer schwieriger, westliche Produkte zu kaufen – die Inflation galoppiert. Viele weitere Wechselwirkungen sind noch gar nicht absehbar, Russland droht ein Dominoeffekt nach dem anderen.

Unabhängig von den Sanktionen spielt sich eine ebenso dramatische Entwicklung durch „voting by feet“ ab. Denn die moralische Ächtung Moskaus hat weitere Konsequenzen: Unternehmen von Weltrang ziehen sich aus Russland zurück und schreiben ihre dortigen Investitionen in großem Stil ab, die Produktion von Gütern wird eingestellt. Westliche Importeure meiden russische Produkte, weil sie jetzt mit einem Kriegsstigma behaftet sind.

Töchter russischer Unternehmen im Westen erleben eine Kündigungswelle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mietverträge und Leasingverträge für Autos werden gekündigt. Schon jetzt ist zu erwarten, dass Russland vor einem großen Exodus hochqualifizierter Arbeitskräfte steht – das dürfte das Land auf Jahrzehnte zurückwerfen. „Voting by feet“ als softeste Art von Soft Power wird auf vielen Ebenen stattfinden, ohne dass der Westen das bisherige Sanktionspaket nachschärfen müsste.



Soll der Sanktionsdruck weiter erhöht werden?

Es ist unstrittig, dass der Westen mit massiven Maßnahmen auf die russische Aggression reagieren musste. Nun stellt sich die Frage, ob er den Sanktionsdruck weiter erhöhen sollte – und mit welchem Ziel. Hier ist eine kluge und umfassende Abwägung nötig. Zumindest theoretisch könnte man das Sanktionspaket noch erheblich ausweiten, etwa durch ein westliches Embargo für Rohstoffimporte oder einen Ausschluss Russlands aus Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds.

Der Westen könnte die russische Wirtschaft komplett isolieren und in die Knie zwingen. Aber Vorsicht, denn an dieser Stelle kommt eine entscheidende Frage ins Spiel: Würde sich der Unmut der russischen Bevölkerung infolge dramatischer Versorgungsengpässe und massiver Arbeitslosigkeit überhaupt gegen Russlands Herrscher Wladimir Putin und sein System richten? Oder taugte dann mit Unterstützung von Moskaus Propaganda der Westen noch mehr zum Feindbild?

Im nicht unwahrscheinlichen zweiten Fall könnte das diktatorische Regime die Zügel weiter anziehen und die Lage noch mehr verschärfen. Schon der große Ökonom John Maynard Keynes warnte vor den unbeabsichtigten Folgen einer überzogenen Sanktionspolitik, die in einen Teufelskreis führen könnte. Keynes plädierte sogar für logistische und finanzielle Hilfen in ökonomischen Notlagen. So weit würde derzeit im Falle Russlands und des andauernden Krieges zu Recht niemand gehen wollen. Aber aus Keynes‘ Mahnung lassen sich wichtige Konsequenzen ableiten.



In Russland wächst der stille Widerstand gegen Putin

Erstens sollten sich mögliche weitere Sanktionen gezielt auf Putin und sein Herrschaftssystem richten – und nicht gegen das russische Volk, so schwer die Unterscheidung in der Umsetzung auch sein mag. Man sollte hier zum Beispiel an Russlands Oligarchen denken, die dank der ausufernden Kleptokratie reich geworden sind und auch im Westen viele Privilegien genießen. Goldene Pässe, Möglichkeiten zur Geldwäsche und Aufsichtsratsmandate sind konsequent auf den Prüfstand zu stellen. So würde der Druck auf Putins Kamarilla weiter erhöht.

Zweitens sollte die russische Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Antikriegsbekundungen von Wissenschaftlern, Künstlern und Sportlern signalisieren, dass das russische Volk nicht geschlossen hinter dem Regierungskurs steht. Insgesamt mehren sich die Anzeichen: Zumindest der stille Widerstand gegen Putins Krieg wächst. Diese Menschen müssen wir unterstützen, statt alle Russinnen und Russen über einen Kamm zu scheren.

Drittens zeigt sich im Umgang mit Diktatoren, dass Soft Power allein nicht ausreicht. Die intelligente Kombination von Soft Power und Hard Power ist der Schlüssel zur Lösung internationaler Konflikte. Denn je glaubwürdiger die militärische Abschreckung durch Hard Power ausfällt, desto leichter ist es, Partner an den Verhandlungstisch zu bringen oder Konflikte erst gar nicht ausbrechen zu lassen. Das Konzept, kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen, spiegelt diesen Ansatz wider.

Es steht so viel auf dem Spiel wie seit Langem nicht mehr

Wird die bisherige Kombination von Hard Power und Soft Power ausreichen, um im Ukrainekrieg eine Verhandlungslösung zu erreichen? Noch gibt es auf diese Frage keine abschließende Antwort. Wichtig sind die nächsten Initiativen. Vermittlungsbemühungen auf politischer Ebene dürften von zentraler Bedeutung sein – die Augen richten sich nicht zuletzt auf die aufstrebenden Großmächte China und Indien. Sie können womöglich nicht nur über das Schicksal der Ukraine mitbestimmen, sondern auch darüber, wie künftige geopolitische Krisen gelöst werden können.

Es steht also so viel auf dem Spiel wie seit Langem nicht mehr. Der Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 erinnert im Sinne einer epochalen Zäsur schon jetzt an den Mauerfall am 9. November 1989. Das Ende der jetzigen Zeitenwende ist offen. Umso wichtiger ist eine kluge Abwägung der nächsten Schritte.

Der Autor: Jörg Rocholl ist Präsident der European School of Management and Technology Berlin und stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium.

