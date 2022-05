Gastkommentar Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher sollte wegen seiner Rolle im Cum-Ex-Skandal zurücktreten

Die Kungelei zwischen Politikern und Finanzkriminellen darf nicht geduldet werden, sonst gerät der Rechtsstaat auf die schiefe Bahn, argumentiert Gerhard Schick.

Gerhard Schick ist Geschäftsführer der Organisation Finanzwende. Zuvor war er finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. (Foto: Privat) Der Autor

„Cum-Ex“ steht für den größten Steuerraub der deutschen Geschichte. Durch schnellen Aktienhandel rund um den Ausschüttungstermin von Dividenden ließen sich die Täter eine einmal gezahlte Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten.

Zusammen mit artverwandten Geschäften entstand dem Staat so ein Schaden von über 35 Milliarden Euro.

Cum-Ex steht aber nicht nur für einen immensen Schaden, sondern zeigt auch einen unsäglichen Umgang der Politik mit Finanzkriminalität in Deutschland. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz ist in einen der brisantesten Fälle des Skandals verwickelt – in die Kungeleien zwischen der Hamburger Bank M.M. Warburg und der Politik.

Als das Hamburger Finanzamt 2016 folgenschwere Entscheidungen zugunsten der Warburg-Bank traf, war Scholz Bürgermeister von Hamburg und der heutige Bürgermeister Peter Tschentscher sein Finanzsenator.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen