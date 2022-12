Gastkommentar In Gebäuden muss die intelligente Nutzung von Energie anfangen

Die Elektrifizierung von Verkehr und Heizungen ist unumgänglich, um die Klimaziele zu erreichen. Nötig ist für beide eine intelligente Stromsteuerung im Haus, meint Ludwin Monz.

Ludwin Monz ist Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen, deren Tochter Amperfied Ladelösungen für Elektroautos herstellt. (Foto: Heidelberg, Imago) Der Autor

Der Umbruch in der deutschen Gasversorgung infolge des Ukrainekriegs hat die Klimadiskussion der Vorjahre in den Hintergrund treten lassen. Das ändert aber nichts an dem Handlungsbedarf, der sich aus dem Klimawandel und den daraus abgeleiteten politischen Zielen in Deutschland und der EU ergibt.

Besonders im Verkehrsbereich ist noch sehr viel zu tun, die Verkehrswende muss in Deutschland noch entschlossener vorangetrieben werden.

Dabei drängt die Zeit, denn die EU hat beschlossen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Pkw zugelassen werden sollen. Daraus ergibt sich, dass bis spätestens 2050 fast alle Autos vollständig elektrisch angetrieben werden müssen. Technisch ist das möglich!

Wir können genug Strom für eine Zukunft mit Elektroautos haben