Gastkommentar Klimaschutz braucht Ordnung statt Chaos

Wer eine neue Ordnung schaffen will, muss sorgfältig sortieren – das gelingt nicht immer auf Anhieb. Das ist im eigenen Haus so und in der Ordnungspolitik nicht anders. So muss man den Plan der Europäischen Kommission, die Kapitalströme in Richtung grüner Technologien zu lenken, zwar grundsätzlich begrüßen. Aber noch ist der Plan nicht in allen Teilen gut gemacht. Das Instrument heißt Taxonomie – ein Begriff, der von „taxis“ stammt, dem griechischen Wort für Ordnung.

Zuletzt hat das Instrument erheblichen politischen Streit ausgelöst. Denn welche Technologie grün ist, ob Atom oder Gas oder keine oder beide, wird in den Mitgliedsländern durchaus unterschiedlich gesehen – daran ändert die Einordnung aus Brüssel nichts. Was in diesem Streit aber unterzugehen droht, ist die eklatante Ungleichbehandlung innerhalb einer Schlüsselbranche: der Unternehmen der Automobilindustrie. Dieselbe Antriebskomponente fürs Elektroauto kann als grün oder nicht-grün gelten, je nachdem, ob sie vom Hersteller oder vom Zulieferer kommt. Hier entsteht weniger „taxis“ als eher Chaos – das griechische Wort für Durcheinander.

Grundsätzlich ist es sehr gut, dass die Europäische Union strengere Maßstäbe an die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen anlegen will. Denn nicht alles, was nachhaltig genannt wird, ist es auch. Es droht sogar eine Entkernung des Begriffs. Die EU-Kommission will mit ihrer Taxonomie möglichem Greenwashing entgegenwirken, das ist auch richtig. Künftig sollen Wirtschaftsprüfer die Nachhaltigkeitsberichte ebenso genau kontrollieren wie die Geschäftsberichte der Unternehmen. Nur so können sich private Investoren darauf verlassen, dass sich hinter einem grünen Label nicht graue Wirklichkeit verbirgt.



Gleiches muss auch gleichbehandelt werden

Allerdings muss sich die EU-Taxonomie zwei Problemen stellen. Das eine ist politischer Natur. Was eine grüne Investition ist, lässt sich nicht vollständig nach objektiven Kriterien bewerten. Daher wird auch um die Atomkraft weiter gerungen, obwohl sie kein CO2 emittiert. Umso wichtiger ist es aber, dass die Kriterien der Taxonomie fair und für alle Beteiligten nachvollziehbar sind. Auch dieses zweite Problem ist bisher nicht durchgängig gelöst, wie das Beispiel der Elektromobilität zeigt.

Wenn das Elektroauto als grüne Technologie eingestuft wird, warum dann nicht auch seine Antriebskomponenten? Gleiches muss gleichbehandelt werden, sollte man meinen. Doch die bisher vorliegenden Entwürfe zeigen: An dieser Stelle fehlt es noch sehr an Stimmigkeit. Was bedeutet das konkret? Überdeutlich wird die Ungleichbehandlung am Beispiel der elektrischen Achse, des wesentlichen Antriebsaggregats eines E-Autos. Eingebaut ins Fahrzeug, ausgeliefert vom Fahrzeughersteller, gilt sie als emissionsfrei und damit im Sinne der Taxonomie als grüne Technologie. Daran ist nichts zu beanstanden.

Was aber, wenn Zulieferer dieselbe Achse, die sie doch für den passgenauen Einbau ins Fahrzeug gefertigt haben, als nachhaltig ausweisen wollen? Sie müssen dann einen bürokratischen Hindernislauf bewältigen – und zwar mit ungewissem Ausgang. Die erste Hürde baut sich mit einer Lebenszyklusanalyse auf: Zu ermitteln ist der CO2-Fußabdruck der Achse von der Herkunft der Rohstoffe über die Herstellung und Nutzung bis hin zur Entsorgung der Abfälle.



Es droht unproduktiver juristischer Streit

Schon das ist aufwendig genug, unsicher aber wird es mit der zweiten Hürde. Die Zulieferer müssen nachweisen, dass ihre Lösung die beste am Markt ist, sprich: die grünste. Unschwer lässt sich voraussagen, dass daraus juristischer und vor allem unproduktiver Streit unter den Wettbewerbern entsteht. Dabei werden alle Zulieferer gegenüber den Herstellern benachteiligt. Der Stand der Dinge, man muss es so deutlich sagen, ist unhaltbar.

Fairerweise gilt es zu differenzieren: Nicht alle Komponenten, die in einem Elektrofahrzeug verbaut werden, wirken gleichermaßen nachhaltig. Zwar muss jedes E-Auto bremsen können, und klare Sicht ist auch beim elektrischen Fahren vonnöten. Gleichwohl müssen Brems- und Scheibenwischersysteme in einem solchen Auto nicht zwingend als „grün“ gekennzeichnet werden. Anders aber ist es bei den Komponenten für den elektrischen Antrieb wie eben der E-Achse, die unmittelbar auf CO2-Reduktion zielen.

Wenn es um den Antrieb der Zukunft geht, müssen Hersteller und Zulieferer gleichbehandelt werden. Es geht nicht um Greenwashing, sondern um Fairness. An dieser Stelle wird die Europäische Union ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. So betont die Rahmenverordnung zur EU-Taxonomie, man wolle „Wettbewerbsverzerrungen im Markt vermeiden“. Dabei lohnt es sich, den Wortlaut gerade zur Gleichbehandlung zu zitieren. „Innerhalb der einzelnen Sektoren“, so heißt es dort, „sollten die Kriterien bestimmte Wirtschaftstätigkeiten nicht in unangemessener Weise gegenüber anderen Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, sofern beide im selben Umfang zu den Umweltzielen beitragen.“

Die EU-Kommission sollte genauer hinschauen

Hinter diesen generellen Worten bleiben die speziellen Entwürfe zur EU-Taxonomie zurück – und dies ausgerechnet in der für den Klimaschutz so wichtigen Transformation der Automobilindustrie. Der Aufwand, der nach den bisherigen Entwürfen mit der Taxonomie bei den Automobilzulieferern entsteht, sollte nicht unterschätzt werden. Bosch zum Beispiel liefert mehr als 1000 verschiedene Komponenten für die Elektromobilität. Notwendig wäre dafür künftig eine Lebenszyklusanalyse, die Jahr für Jahr Dutzende Beschäftigte auslastet – ohne zu wissen, ob das Ergebnis in jedem Einzelfall „best in class“ ist.

So kann es nicht bleiben. Die bisherigen Entwürfe werden den besonderen Anstrengungen der Zulieferer für die Verkehrswende im Sinne des Green Deal nicht gerecht. Nahezu jeder zweite Euro, der in die Entwicklung der Elektromobilität fließt, kommt aus der Zuliefererbranche. Allein Bosch hat hier bereits fünf Milliarden Euro investiert. Die EU will, dass 2035 jedes neue Fahrzeug ein Elektroauto ist. Dann muss sie mit der Taxonomie auch faire Bedingungen für eine Branche schaffen, die für das ökologische Ziel die wesentliche Technik bereitstellt.

Werden die Entwürfe der EU-Taxonomie in Sachen Elektromobilität Wirklichkeit, sind auch die längerfristigen Risiken für die Automobilzulieferer nicht zu unterschätzen. Vor allem drohen ihnen verschlechterte Finanzmarktratings. Ihre Kredite werden sich verteuern, ihr Zugang zur Liquidität wird erschwert. Überdies könnte ein Imageverlust Folgen haben, etwa auf dem Personalmarkt. Wie sollen Zulieferer talentierte Nachwuchsingenieure gewinnen, wenn ihre Technik weniger „grün“ erscheint als die der Hersteller?

Dabei erobern gerade Zulieferer, die eine Domäne in der Verbrennertechnik haben, jetzt auch den Markt für Elektromobilität. Es kann nicht im Sinne des „Green Deal“ sein, diesen Fortschritt zu bremsen. Die EU-Kommission sollte genauer hinschauen, um „taxis“ in der Taxonomie zu schaffen.

