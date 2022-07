 Gastkommentar : Lieferketten-Schocks: Wie neue Modelle aus dem Krisenmodus führen

Krisensichere Transportwege sind entscheidend für die Energiewende und die wirtschaftliche Stabilität Europas. Deshalb müssen wir sie jetzt stärken, fordert Sucheta Govil.

(Foto: Liveorg) Sucheta Govil

Das Bild ging um die Welt: Hunderte von Schiffen stauten sich nach der Havarie der Ever Given vor dem Suezkanal. Der Vorfall war eine Lehrstunde: Es braucht nur einen Fehler – und unzählige globale Lieferketten stehen still.

Rohstoffe fehlen, Produktionsprozesse geraten ins Stocken, Waren erreichen mit immenser Verspätung ihren Bestimmungsort.

Solche Lieferketten-Schocks können langfristig sogar die Energiewende gefährden: Grüner Wasserstoff, aus Ökostrom gewonnen, gilt als unverzichtbar im Kampf gegen den Klimawandel.

Allein für die Chemiebranche könnten per Tanker beispielsweise Tausende Tonnen mit grünem Wasserstoff hergestellten Ammoniaks aus Australien geliefert werden. Funktionierende Lieferketten werden somit ein bestimmender Faktor für das Zukunftsprojekt Wasserstoff sein.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Transportkapazitäten werden auf lange Sicht knapp bleiben

Der Klimawandel, wirtschaftliche und geopolitische Umwälzungen tragen dazu bei, dass Lieferketten-Schocks häufiger auftreten, größere Kreise ziehen und das globale Handelsnetzwerk aus dem Gleichgewicht bringen, wie eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung darlegt.