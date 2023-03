Gastkommentar Mehr Mut beim Strukturwandel

Die Probleme bei der Transformation der Wirtschaft müssen offen auf den Tisch, um Lösungen zu finden. Nur dann kann es gelingen, neue Abhängigkeiten zu verhindern, analysiert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm.

Veronika Grimm ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der FAU Erlangen-Nürnberg und Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Autorin

Kaum eine Frage wird in Deutschland so lebhaft diskutiert wie die Gefahr der Deindustrialisierung infolge höherer Energiepreise. Man sollte hier allerdings nicht generalisieren.

Während der Anteil der Energie- an den Gesamtkosten etwa in der Automobilindustrie und dem Maschinenbau wenig ins Gewicht fällt, ist er in Branchen wie der Stahl- und Chemieindustrie sehr hoch. Für energieintensive Branchen weist die Umstellung der Produktion mithilfe von klimaneutralem Wasserstoff meist den einzigen Weg in die Klimaneutralität.

Die Herausforderungen etwa für die Stahl- und Chemieindustrie sind immens. Wollte man die energieintensiven Produktionsstandorte komplett in Deutschland erhalten, wären zwischen 200 und 250 Terawattstunden (TWh) klimaneutraler Wasserstoff nötig, je nachdem, ob man maximal möglich elektrifiziert oder weitgehend auf Wasserstoff setzt. Würde der Wasserstoff per Elektrolyse produziert, liefe das für die energieintensiven Branchen pro Jahr auf einen Strombedarf von 280 bis 350 TWh hinaus. Zum Vergleich: Die gesamte deutsche Stromerzeugung lag im vergangenen Jahr bei 580 TWh.