Gastkommentar Mit Afrika auf Augenhöhe

Alle reden in Deutschland vom grünen Wasserstoff. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist erst jüngst nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um entsprechende Energiepartnerschaften zu erkunden. Deutschland und Europa müssen schließlich möglichst schnell ihre Abhängigkeit von russischen Erdgas-, Öl- und Kohlelieferungen verringern. Das hat Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine in nicht mehr zu überbietender Deutlichkeit gezeigt.

Allerdings wird häufig der Eindruck erweckt, grüner Wasserstoff, der auf dem Weg zur Klimaneutralität von zentraler Bedeutung ist, sei quasi schon ab morgen einsetzbar. Tatsächlich wird es aber wohl noch ein Jahrzehnt brauchen, bis grüner Wasserstoff in hinreichendem Maß zum Einsatz kommen kann. Die Transformationsaufgabe, die auf Deutschland zukommt, ist wegen des hohen Anteils des Industriesektors am Bruttoinlandsprodukt besonders groß. Allein der Strombedarf der Chemieindustrie dürfte sich dem Branchenverband VCI zufolge bis Mitte der 2030er-Jahre mindestens verzehnfachen.

Die Chemieindustrie verbraucht dann mehr Strom als derzeit das gesamte Land. Deshalb steht eines schon jetzt fest: Die weltweiten Kapazitäten zur Herstellung von klimafreundlichem Wasserstoff werden nur allmählich entstehen und heiß umkämpft sein. Deutschland muss also auf so viele Quellen wie möglich setzen. Wie die Wirtschaftsweise Veronika Grimm festgestellt hat, bedeutet die Umstellung unseres Primärenergiebedarfs weg von fossilen und hin zu klimaneutralen Energieträgern, dass künftig die Geologie nicht mehr vorgibt, „von wem wir Öl und Gas kaufen“.

Wir sollten nicht nur auf die heutigen Ölstaaten schauen

Diese Perspektive sollten wir so schnell wie möglich nutzen – und nicht nur auf die heutigen Ölstaaten schauen. Die wollen ihre Produktion zunächst von Öl und Gas auf blauen Wasserstoff und erst später auf grünen Wasserstoff umstellen. Habeck sollte möglichst bald auch eine Reise nach Afrika planen. Denn die Neuausrichtung auf grünen, also emissionsfrei produzierten Wasserstoff ermöglicht es, unsere Energieversorgung mit neuen Partnern sicherzustellen, die – anders als Katar und die VAE – wenigstens zum Teil unsere Werte und Interessen teilen.

Schließlich soll die neue deutsche Außen-, Sicherheits- und Energiepolitik trotz Putins Angriffskrieg wertebasiert sein und der Durchsetzung von Menschenrechten größeres Gewicht geben. Die internationalen Partnerschaften, die wir im Rahmen der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung eingehen, dürften großen Einfluss auf unsere klima-, industrie- und außenpolitische Zukunft haben.

Die Investitionsentscheidungen sowie die langfristig angelegten Abnahmebeziehungen und Importstrukturen werden die Werte unserer Außenpolitik direkt reflektieren. Bei der Suche nach passenden Partnerländern für die Produktion von grünem Wasserstoff sollten wir deshalb auch den afrikanischen Kontinent in den Blick nehmen. Denn der Bau von Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff bietet Europa die Chance, mit Afrika langfristig zu kooperieren. Wir haben lange nach einem „grand deal“ mit afrikanischen Ländern gesucht. Jetzt ist die Chance da.

Entwicklungspotenzial für afrikanische Länder

Klima-, entwicklungs- und investitionspolitisch ist der Weg vorgezeichnet: Einerseits müssen wir Europäer massive Investitionen tätigen, um auf dem Weg zur Klimaneutralität grünen Wasserstoff und dessen Derivate wie Ammoniak oder Methanol in ausreichenden Kapazitäten herzustellen. Andererseits bietet grüner Wasserstoff ein erhebliches Entwicklungspotenzial für afrikanische Länder – vor allem aus drei Gründen: Erstens schafft die durch Photovoltaik erzeugte Energie mehr Arbeitsplätze pro Energieeinheit als herkömmliche Quellen. Gleichzeitig leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Infrastruktur des jeweiligen Landes, etwa durch neue Straßen oder modernisierte Häfen.

Zweitens werden afrikanische Arbeitskräfte besser qualifiziert, etwa in den Bereichen Technik, Projektmanagement, Betrieb und Wartung, was den Menschen auf lange Sicht hilft. Drittens schafft die durch Photovoltaik erzeugte Energie dauerhafte Absatzsicherheit in einem handelspolitischen Umfeld, in dem klimafreundliche Erzeugnisse Vorfahrt haben. Auf viele andere traditionelle afrikanische Exporte nach Europa dürfte künftig ein Klimazoll erhoben werden.

Die Entwicklung dieser Infrastrukturen ist auch im Interesse der deutschen Industrie – direkt wegen der Absatzperspektive und indirekt, weil so die industriellen Standards für das Zeitalter des Wasserstoffs geprägt werden. Wichtig ist auch die Governance-Dimension. In der Vergangenheit waren wir beim Import fossiler Energien allzu oft von Regimen abhängig, in deren Ländern Menschenrechte nichts galten. Außerdem sind die Länder oft kleptokratisch organisiert und von Korruption zersetzt. Die Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport trugen dort nicht zur Verbesserung des Lebens der Durchschnittsbevölkerung bei, sie führten vielmehr zu noch mehr Konzentration des Reichtums an der Spitze der Einkommenspyramide.

Als Partner bietet sich besonders Namibia an

Um eine progressive Afrikapolitik zu betreiben, bieten sich Länder wie Marokko, Namibia und Mauretanien als Partner an. Dabei kommt Namibia nicht nur aus deutscher Sicht eine besondere Bedeutung zu. Denn Namibia ist in Sachen Korruptionsbekämpfung nach Botswana und Ruanda eines der Topländer in Afrika. Laut Transparency International rangiert es weit vor Marokko, Südafrika und Mauretanien. Das deutet auf einen Grad der politischen Stabilität hin, der für teure Infrastrukturprojekte wie den Bau von Industrieanlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff vorteilhaft sein dürfte.

Namibias Lage im subsaharischen Raum ist dabei kein Nachteil. Geografisch bietet das Land für die Wasserstoffherstellung vorzügliche Voraussetzungen. Namibia hat eine der höchsten Sonneneinstrahlungen der Welt – und in den Küstenregionen herrschen hohe durchschnittliche Windgeschwindigkeiten, ideal für große Windparks. Namibia schätzt, grünen Wasserstoff mittelfristig für nur 1,50 US-Dollar je Kilogramm produzieren zu können. Auch der Transport per Schiff wäre – ebenso wie bei Flüssiggastankern – kein Problem.

Es wird ja auch schon intensiv diskutiert, grünen Wasserstoff als Ammoniak oder flüssiges organisches Trägermaterial mit dem Schiff von Chile und Australien nach Europa zu transportieren. Da ist schon wegen des kürzeren Seewegs das südliche Afrika eine attraktive Option. Namibias Regierung hat das Potenzial des grünen Wasserstoffs längst entdeckt, eine nationale Strategie entwickelt und umfangreiche Entwicklungsflächen im Rahmen der „Southern Corridor Development Initiative“ zur Verfügung gestellt.

Seit über 100 Jahren waren wir in der Energieaußenpolitik oft gezwungen, auf autoritäre Regime zu setzen. Es ist jetzt an der Zeit, uns geeignete Partner für emissionsfrei produzierte Energie selbst auszusuchen. Ziel sollte sein, einen energiepolitischen Kurs zu verfolgen, bei dem wir zugleich auf die Wahrung elementarer Werte wie Demokratie und Menschenrechte achten. Nur so können wir gewährleisten, dass die Uno-Ziele für nachhaltige Entwicklung tatsächlich erreicht werden.

Der Autor: Martin R. Stuchtey ist Mitgründer des Unternehmens SystemIQ, das den Wandel zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem beschleunigen will. Er hat eine Professur für Ressourcenstrategie an der Universität Innsbruck.

