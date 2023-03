Gastkommentar Mit dem Streit um E-Fuels hat die EU die Büchse der Pandora geöffnet

Ferdinand Dudenhöffer ist Gründer und Direktor des Duisburger CAR – Center Automotive Research. Beatrix Frisch ist Direktorin am CAR-Center Automotive Research.

Ende 2020 hatte Japan die Welt wissen lassen, dass ab dem Jahr 2035 im drittgrößten Automarkt der Welt der Verbrennermotor ausgedient hat. Zuvor hatte Norwegen den Ausstieg für das Jahr 2025 verkündet. England, Niederlande, Schweden, Dänemark, Irland, Slowenien, Island, Kalifornien und Massachusetts hatten damals bereits das Verbrennerverbot für Neuwagen ab dem Jahr 2030 verankert.

In Frankreich, Spanien und Kanada wurde das Ende des Verbrennungsmotors für 2040 besiegelt. Fast synchron hatten nahezu alle großen Autobauer mitgeteilt, bereits um das Jahr 2030 „electric only“ zu fahren. Also hat auch die EU das Thema aufgegriffen.

Zwei Jahre nach den Autobauern hat die EU im Juni letzten Jahres eine erste Hürde für ein Verbotsgesetz genommen. Das EU-Parlament hatte dafür gestimmt, den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 zu verbieten.

Unbehagen löste die Entscheidung beim Porsche-911-Fahrer und Finanzminister Christian Lindner und Verkehrsminister Wissing aus. Zufällig hatte Porsche schon länger an synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels), die aus grünem Strom gewonnen werden, gearbeitet.

Die Energieeffizienz von E-Fuels ist zwar gruselig, aber sie könnten dem Verbrenner die ewige Zukunft sichern. Also hat Verkehrsminister Wissing in Brüssel sein Veto eingelegt. Die EU hatte zugesagt, dass die Bedenken Deutschlands berücksichtigt werden.

Die zweite und letzte Stufe zur Verankerung des Verbrennerverbots braucht die Zustimmung der einzelnen EU-Staaten. Und die wäre ohne E-Fuels Ausnahme gescheitert.

Der Zwist überschattete den EU-Frühjahrsgipfel. Kleinlaut, als wolle man eine öffentliche Wahrnehmung vermeiden, wurde am Tag nach dem Gipfel die Lex E-Fuels von den Brüsseler Bürokraten bestätigt.

E-Fuels ohne Streit vom Verbrennerverbot auszunehmen wäre bedeutungslos gewesen

Dabei war das Kind längst in den Brunnen gefallen, denn die EU-Kommission hat sich mit dem Streit längst lächerlich gemacht. Weit schlimmer aber ist, dass Brüssel mit seiner amateurhaften Vorbereitung eine Art Büchse der Pandora geöffnet hat.

Der Weg ins Elektroauto wäre klar gewesen, die Ausnahme der E-Fuels bedeutungslos. Man hätte einem unbedeutenden Kompromiss zugestimmt.

Aufgrund der hohen Kosten der E-Fuels, der grusligen Energiebilanz, der kaum darstellbaren Tankinfrastruktur und der zukünftigen Abgasregelungen für Verbrennungsmotoren hätte er eine E-Fuels Lösung allenfalls für ein paar Porsche 911 oder Ferraris sinnvoll gemacht.

Im Prinzip wie die heutige Zulassung von Oldtimern. Aber mit dem öffentlichen Streit wurde eine breite Diskussion entfacht.

So hat vor ein paar Tagen BMW-Chef Oliver Zipse in seiner Bilanzpressekonferenz angemerkt, dass es nicht sinnvoll sei, im Jahr 2035 Diesel, Benziner, Hybride und Plug-in-Hybride abzuschalten. Damit begebe man sich in eine Rohstoff-Abhängigkeit bei Batterien.

„Vielfalt ist Resilienz“, so Zipse. Zusätzlich solle man bedenken, ob es gelingt, bis 2035 die komplette Ladeinfrastruktur für Elektroautos bereitzustellen.

Noch pikanter ist der Weg in zwei entgegengesetzte Richtungen im VW-Konzern. VW- und Porsche-Chef Oliver Blume fordert E-Fuels. Sein Audi-Kollege Markus Duesmann aber widerspricht leicht verklausuliert mit „Wer den letzten Verbrenner entwickelt, muss viel Geld in die Hand nehmen“. Die Büchse der Pandora ist geöffnet.

EU-Staaten wie Italien, Polen oder Bulgarien sind gegen das Verbrennerverbot. Italien propagiert jetzt zusätzlich Biokraftstoffe, denn auch die können CO2-frei hergestellt werden.

Und warum juristisch nicht auch Ausgleichsmaßnahmen prüfen lassen: der gepflanzte Baum, der CO2-bindet. Branchenverbände wie der VDA lassen wissen: „2035 für das Verbot ist zu früh.“ Zwei Drittel der Deutschen sind nach einer Umfrage im ARD Deutschland Trend gegen das Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor.

Die Stimmung ist gekippt, und schlechte Stimmung ist schlecht für Investitionen. Die EU-Kommission hat mit ihrem wenig professionellen Vorgehen Investitionsunsicherheit erzeugt. Genau das Gegenteil dessen, was geplant war.

Die Diskussion um E-Fuels könnte für Deutschlands Autobauer fatal sein

Die E-Fuels-Diskussion beflügelt das Thema, ob es wirklich richtig ist, so kompromisslos auf das Elektroauto zu setzen. Das Argument lautet: Wenn China und die USA kein Ausstiegsdatum haben, warum sollten wir dann eines definieren und uns in mögliche Wettbewerbsnachteile für unsere Industrie begeben?

Gleichzeitig signalisiert die Ampelkoalition durch das Zurückfahren der Umweltprämien für Elektroautos eher sinkendes Interesse für die Elektromobilität. Alle Zulieferer, die Teile und Komponenten für Verbrennungsmotoren liefern, wittern neue Chancen für den alten Antrieb.

Sollten Zulieferer bei der Transformation nicht abwarten? Wie offen wird man im Jahr 2035 sein, um auch Beimischungen von E-Fuels an den Tankstellen „durchgehen“ zu lassen?

Und überhaupt – Elon Musk und Tesla. Bereits heute hat er eine markführende Stellung bei den Elektroautos mit seinen 1,3 Millionen verkauften E-Autos und schreibt Bilderbuchgewinne. In den letzten zehn Jahren hat er jährliche Wachstumsraten von mehr als 50 Prozent hingelegt. Wenn er in diesem Tempo weiterwächst, kommt er 2030 auf 35 Millionen Verkäufe.

Wenn dem so wäre, wären unsere Autobauer „abgemeldet“. Die Stimmung ist dabei zu kippen, und der Grund ist das tölpelhafte Verhalten der EU.





Die Autoren:

Ferdinand Dudenhöffer ist Gründer und Direktor des Duisburger CAR – Center Automotive Research.

Beatrix Frisch ist Direktorin am CAR-Center Automotive Research.





