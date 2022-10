Gastkommentar Quantum Computing beschleunigt rasant alle Prozesse

Die Autorin ist Mitgründerin sowie CIO des Start-ups Quantagonia, das sich Quantum Computing widmet, und leitet als CEO den KI Park e.V. in Berlin. Zuvor war sie Vorständin für Digitalisierung und Technik bei der Deutschen Bahn und Professorin für Maschinenbau an der RWTH Aachen.

Seit Juni 2021 steht mit dem „IBM Quantum System One“ in Stuttgart der erste Quantenrechner in Deutschland. Damit steht der Durchbruch von Quantum Computing als neue Ära im High-Performance Computing unmittelbar bevor – und mit ihr zahlreiche neue Anwendungen.

Gleichzeitig stößt das seit Jahrzehnten geltende Moore’sche Gesetz – „alle 18 Monate eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit“ – immer mehr an seine Grenzen. Quantencomputer katapultieren Rechnerleistungen in eine völlig neue Dimension. Demnächst gilt: „More than Moore“.

Der Unterschied zwischen einem klassischen Computer und einem Quantencomputer dürfte etwa so groß sein wie der zwischen einem Fahrrad und einem Formel-eins-Rennwagen. Mit einem entscheidenden Unterschied: Quantencomputer haben trotz teils aufwendiger Kühltechniken extrem geringe Energieverbräuche.

Nach der Künstlichen Intelligenz gilt Quantum Computing als die wahrscheinlich wichtigste digitale Schlüsseltechnologie. Das hat vor allem vier Gründe:

Erstens werden dadurch Simulationen möglich, die heute nicht einmal geschrieben werden, weil die geschätzten Rechenzeiten Tausende von Jahren benötigen würden – vorher allerdings wäre der Rechner defekt und die Programmiererinnen oder Programmierer gestorben.

Zweitens werden Verfahren echtzeitfähig, die heute Wochen brauchen. So könnte man heute zwar den sehr komplexen Bahnfahrplan für das kommende Jahr berechnen, nicht aber die aktuelle Situation auf dem Netz optimieren, wenn der Fahrplan aus dem Takt geraten ist – denn hierfür stehen nur Minuten oder Sekunden zur Verfügung.

Drittens können bessere Ergebnisse erzielt werden durch das Durchsuchen des gesamten Lösungsraums eines Problems – statt nur die bestbekannten.

Und viertens werden Produktentwicklungsprozesse insbesondere in materialwissenschaftlichen Disziplinen wie Pharmazie, Chemie oder Medizin massiv beschleunigt, wenn die – typischerweise sehr „zähen“ – Simulationen künftig Reaktionszeiten vergleichbar mit Google-Suchabfragen abbilden können.

In allen Punkten liegen zudem große Potenziale für Nachhaltigkeit und Klimawandel: Neue Materialien mit besserem CO2-Footprint können schneller komponiert, Ressourcen besser genutzt, komplexe Mobilitäts- und andere klimapositive Konzepte schneller umgesetzt werden.

Europa versucht bei dieser Technologie weltweit die Führung zu übernehmen

Wie immer bei revolutionären technischen Durchbrüchen sind die Chancen groß – für „Early Birds“ mit gleichzeitig hoher Technologie- und Engineering-Kompetenz. Während Letzteres für Deutschland und viele Staaten Europas außer Frage steht, war die Geschwindigkeit in den vergangenen Jahren weniger Europas starke Seite.

Die großen Durchbrüche etwa in Künstlicher Intelligenz und anderen Digitaltechnologien, aber auch hardwarenäheren Themen wie der Batterietechnik, führten andere Nationen an, fast immer die USA oder China.

Für das Thema Quantum Computing aber werden die Karten neu verteilt. Viele europäische Nationen – ebenso wie die Europäische Kommission selbst – haben sehr früh größere Förderinitiationen zu Quantum Computing auf den Weg gebracht, mit im Vergleich zu anderen Themen deutlich höheren Förderungssummen.

So erhielt allein das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im vergangenen Jahr 740 Millionen Euro zum Aufbau geeigneter Quantum-Konsortien für Hardware und Soft-/Middleware. Auch wenn diese Fördersummen noch immer viel geringer sind als entsprechende Summen in den USA – für China lassen sie sich kaum belastbar ermitteln – so wird doch klar, dass wir einen veränderten Mindset sehen. Das Ziel ist, bei den neuen wegweisenden Technologien wieder auf dem Driver Seat zu sitzen, statt die Entwicklung von der Zuschauertribüne aus zu beobachten.

Mit diesen vier Schritten lässt sich die Entwicklung beschleunigen

Die folgenden Schritte können helfen, die hoffnungsvollen Entwicklungen weiter zu beschleunigen: Zum einen müssen die industriellen Akteure umgehend ihre eigenen Quantum-Computing-Roadmaps entwickeln, Anwendungsfälle festlegen, Teams aufbauen, Ökosysteme bilden.

Zum Zweiten müssen weitere Lehrstühle und Studiengänge schnellstmöglich auf- und ausgebaut werden, der Kampf um Talente ist weltweit in vollem Gange.

Zum Dritten brauchen Start-ups – gerade in der aktuellen Phase großer geopolitischer Verunsicherungen – schneller und unkomplizierter Zugang zum Kapitelmarkt, und zwar mit Fokus auf europäische Deeptech-Investoren.

Last but not least muss die Politik verstehen, dass Quantum Computing nicht nur herausragende wirtschaftliche Chancen für Deutschland und Europa bietet – es ist darüber hinaus ein wichtiges Werkzeug für den aktiven Kampf gegen den Klimawandel und ein Basisbaustein für eine europäische digitale Souveränität.

