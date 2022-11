Gastkommentar Russlands Endspiel: Europa braucht eine Strategie für den Zerfall des Reichs

Putin wollte Russland zurück zum Glanz längst vergangener Imperien führen. Er hat das Gegenteil erreicht. Russland taumelt am Abgrund. Putins neoimperialer Traum ist geplatzt.

Der Blick in die Geschichte zeigt, dass militärische und wirtschaftliche Verwerfungen dieses Ausmaßes viele Reiche an den Rand des Zusammenbruchs gebracht haben. Auch Moskau wird aus diesem Krieg geschwächt hervorgehen – möglicherweise zu geschwächt, um die russische Föderation mit ihren 85 Republiken, Regionen und Oblasten und mehr als 100 Ethnien weiter zusammenzuhalten. Denn die beiden Säulen, auf denen Russlands kleptokratische Ordnung steht – der Reichtum des Landes und das militärische Potenzial seiner Armee – wanken wie nie zuvor.

Bleibt der Westen in seiner Unterstützung der Ukraine geeint und bleiben die Sanktionen in Kraft, ist Putins Sturz nur eine Frage der Zeit. Nichts verzeihen autokratische Systeme so wenig wie die Schwäche des Diktators.

Und die vergangenen Monate waren eine einzige Entblößung der Defizite des von Putin geschaffenen Systems. Europa sollte sich daher auf ein Szenario vorbereiten, das in den vergangenen Monaten immer wahrscheinlicher geworden ist: den Zerfall Russlands.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Russland fällt in ehemaligen Sowjetrepubliken bereits als ordnende Macht aus

Anzeichen für Putins schrumpfenden Einfluss sind bereits deutlich sichtbar – wie die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgistan und Tadschikistan und auch zwischen Armenien und Aserbaidschan zeigen. Russland fällt dort als ordnende und respektierte Macht bereits aus. Dass sich keiner der Beteiligten noch allzu sehr um Putins Sicht zu scheren scheint, ist eine anschauliche Manifestation veränderter Machtverhältnisse.

Nach den ehemaligen Sowjetrepubliken könnten spätestens bei einem Sturz Putins auch einzelne russische Republiken oder Regionen nach Unabhängigkeit streben. Vor allem die Kaukasus-Republiken wie Dagestan, Tschetschenien oder Inguschetien, in denen die russische Bevölkerung eine Minderheit ist, könnten die Schwäche Moskaus nutzen, um eigene Wege zu beschreiten.

Dass Putin für seinen Krieg in der Ukraine überproportional viele junge Männer aus diesen Republiken rekrutiert und als Kanonenfutter missbraucht hat, hat in der Bevölkerung enorme Verbitterung und Groll auf Moskau hinterlassen – und somit einen fruchtbaren Boden für mögliche Unabhängigkeitsbestrebungen bereitet.

Sowohl die USA als auch China werden die Zentrifugalkräfte im russischen Reich nutzen, um ihre Einflussbereiche zu erweitern. Nancy Pelosis Besuch in Armenien gibt davon einen ersten Eindruck. Auch Europa darf nicht zu lange zögern und sollte zügig eine Strategie entwickeln, wie es auf einen Kollaps Russlands reagiert.

Wir müssen Russland langfristig wieder in die europäische Sicherheitsarchitektur einbinden

Die langfristige Erhaltung des Friedens sollte dabei selbstverständlich oberste Priorität haben. Für die Aussöhnung zwischen Ukrainern und Russen und für die Aufarbeitung des Kriegs und seiner Verbrechen kann Europa eine wichtige Rolle spielen.

Darüber hinaus muss es Europas Ziel sein, Russland – oder im Falle eines Zusammenbruchs zumindest das osteuropäische Kernrussland – sukzessive ins europäische Haus zurückzuführen. Europa kann den gesellschaftlichen und politischen Umbruch in Russland unterstützen und mitgestalten.

>>Lesen Sie hier: Japan warnt Putin vor Atomkrieg

Diese Aufgabe wird jedoch alles andere als trivial sein. Zwar sehen wir Russland ganz natürlich als Teil der europäischen Familie und Wertegemeinschaft. Aber das Land hat es nie geschafft, ein freiheitliches bürgerliches Selbstverständnis und eine starke Zivilgesellschaft hervorzubringen. Renaissance, Reformation und europäische Aufklärung fanden in Russland höchstens in Teilen der großstädtischen Eliten statt – und nicht in der Breite der Gesellschaft.

Das Verhältnis des Staats zum Einzelnen, um das in Europa über so viele Jahrhunderte gerungen wurde, ist in Russland immer noch vor allem von Gewalt und Willkür geprägt. Der Aufbau einer neuen politischen Kultur und gesellschaftlichen Realität in Russland wird viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmen und nicht gradlinig verlaufen.

Dennoch müssen wir Russland einen Weg zurück nach Europa weisen und es langfristig wieder in die europäische Sicherheitsarchitektur einbinden. Die Zeichen der Zeit zu erkennen ist eine Weisheit, die uns Gorbatschow mit dem Satz „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ gegeben hat.

Wir sollten ihn auch jetzt beherzigen und die Augen vor den neuen Realitäten nicht verschließen: Russland ist in seiner jetzigen staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verfassung nicht überlebensfähig. Das Land wird sich wandeln so oder so – und Europa sollte sich jetzt darüber Gedanken machen, wie es diesen Wandel mitprägen kann.





Der Autor: Florian Schoeller ist CEO und Gründer der Ratingagentur Scope Group.





Mehr: Europa allein gegen Putin? In den USA wachsen Zweifel am Engagement für die Ukraine