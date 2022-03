Gastkommentar Sanktionen ja, aber nur in Maßen

Leere Regale in einem Supermarkt in Moskau

Krieg ist schrecklich, egal wie er geführt wird. Zweifellos muss Russlands unprovozierter Angriff auf die Ukraine bekämpft werden. Neben der Versorgung der Ukraine mit militärischen Waffen haben Regierungen auf der ganzen Welt deshalb Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt.

Anders als die von Präsident Wladimir Putin angeordnete Bombardierung ukrainischer Städte verursachen ökonomische Strafmaßnahmen keine sofort sichtbaren Zerstörungen, sie lösen auch nicht so viel Angst aus. Dennoch werden die beispiellosen wirtschaftlichen Sanktionen Russland äußerst schmerzhaft treffen.

Die Einfrierung des russischen Zentralbankvermögens im Ausland hat den Rubel-Kurs bereits erheblich geschwächt, die Einschränkung grenzüberschreitender Zahlungen und Finanzierungen lässt das Vertrauen in russische Banken erodieren.

Handelssanktionen, die den Export etwa von Flugzeugteilen nach Russland unterbinden, sowie der Exodus multinationaler Konzerne werden Russlands Wirtschaftswachstum spürbar verringern und die Arbeitslosigkeit deutlich erhöhen. Die Konsequenz: Der Lebens- und Gesundheitsstandard weiter Teile der russischen Bevölkerung dürfte sinken, die Sterbefallzahlen werden in die Höhe schießen.

Putins Überfall auf die Ukraine wäre ohne seine diktaturähnliche Herrschaft wohl kaum denkbar. Inzwischen werden zu viele große Länder von nationalistischen Autokraten geführt – käme Putin ungestraft davon, müssten diese Autokraten sich geradezu eingeladen fühlen, ebenfalls auf einen expansionistischen Kurs zu setzen. Zumal der Uno-Sicherheitsrat durch die Vetomacht Russland und mit Abstrichen auch durch China seit Langem paralysiert ist und kaum etwas zur Friedenserhaltung beitragen kann.



Die zivilisierte Welt muss auf Barbarei reagieren

Ökonomische Waffen, deren Schlagkraft durch die globale wirtschaftliche Vernetzung verstärkt wird, sind vor diesem Hintergrund für die zivilisierte Welt mehr oder weniger der einzige Weg, auf Aggression und Barbarei zu reagieren. Allerdings sollten die Risiken, die von diesen Waffen ausgehen, nicht unterschätzt werden.

Vollständig entfesselt, können sich auch Wirtschaftssanktionen in Massenvernichtungswaffen verwandeln. Sie mögen keine Gebäude zerstören oder Brücken zum Einsturz bringen, aber sie gefährden Unternehmen, Finanzinstitute, Lebensgrundlagen und sogar Leben.

Wie militärische Massenvernichtungswaffen können sie wahllos Schmerzen zuführen, sie treffen sowohl die Schuldigen als auch die Unschuldigen. Gehen die Wirtschaftsstrafmaßnahmen zu weit, laufen sie sogar Gefahr, den Prozess der Globalisierung umzukehren. Damit aber würde der Motor der modernen Welt abgewürgt.

Lassen Sie uns ins Detail gehen: Zunächst einmal könnte die scheinbar unblutige Natur wirtschaftlicher Waffen und das Fehlen von Normen, die sie regeln, dazu führen, dass sie zu oft und zu umfassend eingesetzt werden.

Das ist alles andere als eine bloße Spekulation. So halten die USA immer noch an ihren erstmals 1960 von Präsident Dwight D. Eisenhower verhängten harten Sanktionen gegen Kuba fest, obwohl es weit schlimmere Regime in der Welt gibt. Und China startete unlängst einen wirtschaftlichen Rachefeldzug gegen Australien – nur weil die Regierung in Canberra eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus gefordert hatte.



Auch China und Indien fürchten westliche Strafmaßnahmen

Ebenso besorgniserregend ist der wachsende öffentliche Druck auf Unternehmen, in bestimmten Ländern keine Geschäfte mehr zu tätigen. Das kann dazu führen, dass Sanktionen über die ursprünglichen Absichten der politischen Entscheidungsträger hinaus ausgeweitet werden. Es ist nicht allzu schwer vorstellbar, dass ein Land künftig wegen der Position seiner Regierung etwa zu Fragen der Abtreibung oder des Klimawandels mit einem Wirtschaftskrieg überzogen wird.

Nach den vom Westen verhängten Strafmaßnahmen gegen die russische Zentralbank fürchten China, Indien und viele andere Länder, dass ihre eigenen Devisenbestände bei einem „Fehlverhalten“ ebenfalls eingefroren werden. Aus Sorge vor einer stark eingeschränkten Dollar- oder Euro-Liquidität könnten sie dazu übergehen, beispielsweise grenzüberschreitende Unternehmenskredite nicht mehr zu finanzieren. Hinzu kommt: Um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, eines Tages vom internationalen Zahlungsverkehrssystem Swift ausgeschlossen zu werden, dürften weitere Länder verstärkt auf alternative Transaktionssysteme setzen – die Folge wäre eine Fragmentierung des globalen Zahlungsverkehrs.

Privaten Unternehmen wiederum stellt sich die Frage, ob sie überhaupt noch in Ländern investieren sollen, die ihre eigenen politischen und sozialen Werte nicht teilen. Letztlich droht bei übermäßigen Wirtschaftssanktionen sogar ein strategisches Nullsummenspiel: So könnte etwa ein Staat ausländische Banken in seinen Markt einladen – mit dem Hintergedanken, eines Tages deren Vermögenswerte gleichsam in Geiselhaft zu nehmen.

Umgekehrt können Staaten restriktive Regeln vorgeben, wo ihre Privatbanken überhaupt noch tätig sein dürfen, um sich gegen die Gefahr einer Geiselnahme zu wappnen. Das alles wäre Gift für die globalisierte Wirtschaft.



Wir dürfen keine balkanisierte, ärmere Welt schaffen

Um nicht in die Gefahr zu geraten, eine wirtschaftlich balkanisierte und ärmere Welt zu schaffen, müssen wir Vorkehrungen zur Einhegung künftiger Sanktionsregime treffen: Am wichtigsten wäre es wohl, wenn nicht mehr ein einziges Land aus alleinigem Antrieb Sanktionen verhängen könnte. Insofern haben die derzeitigen multilateralen Strafmaßnahmen gegen Russland durchaus Vorbildcharakter. Möglichst viele Staaten sollten sich auf einen Konsens einigen, in welchen Fällen Sanktionen angemessen sind.

Je zerstörerischer die wirtschaftliche Waffe ist, desto breiter müsste der Konsens sein. Das gilt insbesondere für Maßnahmen, die – wie im Fall Russlands – darauf abzielen, das Finanzsystem des Gegners zu untergraben. In anderen Fällen könnten solche Sanktionen dazu führen, dass sich Liberale und Reformer der Mittelschicht in wütende Nationalisten verwandeln.

Darüber hinaus sollte es eine abgestufte Regelung des ökonomischen Waffeneinsatzes geben. Strafmaßnahmen gegen Vermögenswerte der Eliten von Aggressor-Ländern sollten die höchste Priorität und die niedrigsten Konsensanforderungen haben. Dazu gehört es in fortgeschrittenen Volkswirtschaften auch, nicht länger die Augen vor ausländischem Vermögen zu verschließen, das bei ihnen „geparkt“ ist und aus Steuerhinterziehung, Korruption und Diebstahl stammt. Auch hier bietet die Beschlagnahmung von russischen Oligarchen-Luxusjachten ein gutes Beispiel.

Die Industrieländer dürfen sich nicht der Erkenntnis verschließen, dass eine balkanisierte Weltwirtschaft allen schaden würde. Verhandlungen über „wirtschaftliche Rüstungskontrolle“ wären ein erster, zukunftsweisender Schritt in die richtige Richtung. Friedliche Koexistenz ist schließlich immer besser als Krieg, egal wie er geführt wird.



Der Autor: Raghuram G. Rajan ist Professor für Finanzwissenschaft an der University of Chicago. Von 2013 bis 2016 war er Chef der indischen Notenbank.

