Gastkommentar Sechs Vorschläge, mit denen sich Fesseln der deutschen Bürokratie lösen lassen

Wer in Deutschland schnell etwas Neues hochziehen will, muss schon das halsbrecherische Risiko eines Elon Musk eingehen. Ansonsten benötigt die Genehmigung zum Bau neuer Werkshallen, Stromleitungen oder Bahngleise viele, viele Jahre.

Eines meiner Unternehmen in der Nähe von Heilbronn möchte eine Solaranlage auf einer etwa 1.600 Quadratmeter großen Randfläche des Firmen-Grundstücks bauen. Es ginge flächenmäßig noch viel mehr, doch davon hat der Projektierer abgeraten: Große Solaranlagen brauchen externe Sachverständige und spezielle Zertifikate für die Genehmigung.

Die Sachverständigen haben offensichtlich sehr viel zu tun. Eine große Solaranlage kann erst in drei Jahren in Betrieb gehen. Frühestens.

In Berlin planen wir eine Biogas-Anlage. Seit drei Jahren läuft das Genehmigungsverfahren. Mittlerweile haben sich die Gesetze beim Immissionsschutz geändert, das Projekt ist gefährdet.

Ähnliches ist uns bei einer Anlage in Mecklenburg-Vorpommern für die Energie- und Dünger-Produktion passiert, bei Anlagen zum Recycling ebenfalls.

So wird das nichts mit der Energiewende.

Zig Behörden und Vorschriften bremsen den schnellen Ausbau der Erneuerbaren

Auch viele Windpark-Projekte sterben seit Jahren den Genehmigungstod. Nach Angaben des Bundesverbands Windenergie dauert es im Schnitt vier bis fünf Jahre, bis ein Windenergie-Projekt geplant und genehmigt ist.

Der Wust an Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und Behörden für eine Baugenehmigung ist mittlerweile exzessiv – nicht nur bei der Windenergie: Immissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Straßen-, Luftverkehrs- und Naturschutzrecht. Gutachten über Gutachten müssen vorgelegt werden – zu Schallentwicklung, Schattenwurf, Sichtbarkeit, auch Auswirkungen auf das Landschaftsbild und natürlich zum Arten- und Vogelschutz.

Neben Bundesrecht winken dann bei den Abständen zu Wohngebieten, Verkehrswegen oder Gewässern auch die Vorgaben der Länder. Die machen dann wiederum mit Höhenbegrenzungen oder dem Denkmalschutz vielen Windpark-Projekten den Garaus.

Wie Biogas, Wind- und Solarenergie jemals die deutsche Energie-Versorgung sicherstellen sollen, bleibt also mehr als fraglich.

Wir können kein CO2 einsparen, wenn die Anlagen dazu bei den Genehmigungsbehörden ausgebremst werden. Robert Habecks Engagement bei den geplanten LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel ist da nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Bei 99,9 Prozent der Verfahren in Deutschland hakt und stockt es. Hier kann der Bundeswirtschaftsminister nicht überall zu Hilfe eilen.

Diese drei Projekte wurden verhindert statt genehmigt

Statt genehmigt wird in Deutschland meist verhindert – und das mit System. Drei Beispiele:

Die berüchtigte Y-Trasse der Deutschen Bahn: Zwischen Hamburg, Bremen und Hannover sollte es deutlich schneller vorangehen mit Personen- und Güterverkehr. Schließlich hat die umwelt- und klimafreundliche Schiene ja Vorrang vor dem Auto.

Doch bei der Y-Trasse wird nun bereits seit 2003 hin und her geplant. Die Entwürfe werden regelmäßig zwischen Bund, Land, Landkreisen, Naturschützern und Anwohnern zerrieben und pulverisiert.

Der Neubau unseres Stromnetzes: Seit 2004 von der Deutschen Energieagentur und den Energieversorgern geplant, hinkt und stolpert das Stromnetz seit nunmehr 18 Jahren hinterher. 7.500 Kilometer an großen Stromtrassen waren geplant, nicht einmal ein Zehntel davon ist gebaut.

Die Branche fordert inzwischen schon 15.000 neue Trassenkilometer. Bürgerinitiativen, Landwirte, Vogelschützer, ängstliche Politiker und Bürokraten werden auch hier die Handbremse weiter kräftig anziehen.

Digitale Infrastruktur: Schnelle Glasfaserleitungen genehmigt der Behördenstaat grundsätzlich nur im Schneckentempo. Die Landkreise benötigen gut und gern drei Jahre, um die vorgeschriebene Markterkundung, Planung und EU-weite Ausschreibung für den staatlich geförderten Glasfaser-Bau auf dem Land durchzuziehen.

Dazu kommen in der Regel noch drei Jahre Bauzeit. In dieser Zeit hatte Elon Musks Firma SpaceX bereits 2.500 Starlink-Satelliten in den Orbit geschossen, um den gesamten Globus mit schnellem Internet zu versorgen.

16 Landesbauordnungen treiben viele Unternehmer an den Rand des Wahnsinns

Doch auch Elon Musk ist bereits mit der deutschen Bürokratie aneinandergeraten. Er baute die Tesla-Fabrik ab Dezember 2019 einfach ohne Baugenehmigung, auf Basis von vorläufigen Genehmigungen. Wäre ihm das endgültige O. K. für die Gigafactory letztlich versagt geblieben, hätte Musk seine Fabrik wieder abbauen und das Gelände in den Ursprungszustand versetzen müssen.

Und: Weil Tesla einen Antrag zur Genehmigung der Auto-Schmiede noch um eine Batteriefabrik erweitert hatte, musste der Bauantrag erneut öffentlich ausgelegt werden, das Genehmigungsverfahren wurde wieder auf null gesetzt. Nicht nur Musk staunte da sicherlich nicht schlecht.

Die Politik hat das Problem zumindest erkannt. „Wir haben uns selbst gefesselt durch sehr viel Bürokratie“, sagte Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner Anfang des Jahres.

Da hat er recht. Kam ein Genehmigungsverfahren in der Industrie vor 15 Jahren noch mit durchschnittlich zwei Gutachten aus, so sind es heute fünf bis zehn, hat der BDI ausgerechnet.

So kann sich unser Land nicht mehr modernisieren. Deutschland rostet vor sich hin.

Als größtes Bürokratie-Ärgernis für Unternehmen gilt das Baurecht. Laut einer gemeinsamen Mitgliederumfrage der „Jungen Unternehmer“ und des Verbands „Die Familienunternehmer“ stufen 61 Prozent der 810 befragten Unternehmen den bürokratischen Aufwand in diesem Bereich als „sehr hoch“ ein.

Kein Wunder: 16 verschiedene Landesbauordnungen treiben viele Unternehmer an den Rand des Wahnsinns. Die Hälfte der Unternehmer sieht zudem Bürokratiekosten und Überregulierung als die größten Investitionshindernisse. Danach kommen erst Fachkräftemangel (45 Prozent) und eine unkalkulierbare Finanz- und Wirtschaftspolitik (32 Prozent).

Mit diesen Maßnahmen ließen sich einige Bürokratie-Fesseln lösen

Abhilfe tut dringend not. Hier einige Vorschläge, um die leidigen Genehmigungsverfahren zu beschleunigen:

Die Verwaltung sollte kompetente Verfahrensführer benennen, die sachgerechte Entscheidungen treffen, statt unerfüllbare Maximalforderungen aufzustellen.

Der Verfahrensführer muss gegenüber untergeordneten Fachbehörden weisungsbefugt sein, damit seine Zusagen verbindlich sind.

Der Bund sollte ein Kompetenzzentrum einrichten, das Fachfragen für lokale Behörden verbindlich und bundeseinheitlich klärt.

Die Behörden brauchen eine bessere personelle und digitale Ausstattung.

Für Genehmigungsverfahren sollten verbindliche Fristen gelten.

Die Genehmigungsbehörden sollten verbindlich erklären, dass alle eingereichten Unterlagen vollständig sind, um immer neue Nachforderungen anderer Abteilungen zu vermeiden.

Die Vorschläge könnten helfen, einige Fesseln der deutschen Bürokratie zu lösen. Mit Reformen des Föderalismus, des Beamtenrechts oder der digitalen Verwaltung lassen sich sicherlich noch weitere lösen.

Der Autor: Eric Schweitzer ist Inhaber und CEO des Umweltdienstleisters Alba Group und war von 2013 bis 2021 Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).

