Gastkommentar-Serie „Zukunft Wasserstoff“ Wie Wasserstoff bei der Überwindung der aktuellen Energiekrise helfen kann

Der Krieg in der Ukraine bestätigt einmal mehr die Erkenntnis, dass Krieg in erster Linie eines verursacht: unendliches menschliches Leid. Er macht – mit Blick auf die Wirtschaft – aber auch deutlich, dass Globalisierung nicht nur Effizienzgewinn fördern kann, sondern auch Abhängigkeiten und Versorgungsengpässe, wenn nämlich Ereignisse – wie eben aktuell ein Krieg mitten in Europa – Lieferketten unterbrechen.

Mit Blick auf die deutsche Energiewirtschaft liefert der Krieg in der Ukraine die Erkenntnis, dass die Abhängigkeit von russischen Erdgasimporten die Versorgungssicherheit in Deutschland massiv gefährden könnte und dass deshalb umgehend Handlungsbedarf besteht. Das heißt, wir brauchen kurzfristig alternative Gasbezugsquellen, müssen den Verbrauch reduzieren sowie substituieren und dabei soweit irgend möglich auf erneuerbare Energien setzen.

Die Suche danach läuft bereits auf Hochtouren.

Viel zu lange galt: Energie ist immer da. Sie kommt aus der Steckdose, aus der Heizung und als heißes Wasser sogar aus dem Wasserhahn. Fakt ist: Energie ist ein Grundpfeiler unserer Wirtschaft, sie nährt unsere Industrie, sie treibt unseren Verkehr an, zu Land, zu Wasser, in der Luft, im All.

Sie ist Voraussetzung für die Digitalisierung. Kurzum: Energie ist essenziell für unser Leben. Wir müssen deshalb den Energieimport mit Blick auf die Diversität der Bezugsquellen und die Verlässlichkeit der Lieferanten neu denken und mit Blick auf den Klimawandel gänzlich neu ausrichten, also das Trilemma aus Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen optimal lösen.

Fossile Energieträger dominieren noch

Nach wie vor nämlich sind mehr als 80 Prozent der in Deutschland eingesetzten Energie fossilen Ursprungs und stammen eben nicht aus erneuerbaren Quellen. Gleichzeitig gilt: Egal ob Kohle, Erdöl oder Erdgas – fast alle fossilen Kohlenwasserstoffe, die heute bei uns als Energieträger eingesetzt werden, kommen nicht aus Deutschland.

Der Umbau unseres Energiesystems hin zur Klimaneutralität stellt uns ohne Frage vor vielfältige Herausforderungen. Wir müssen konventionelle Energieträger einerseits in ihrer bloßen Funktion als Energieträger ersetzen. Hier gilt es, den Ausbau erneuerbarer Energien massiv weiter voranzutreiben.

Die schwankende Verfügbarkeit von Sonne und Wind macht dabei aber gleichzeitig auch intelligente und effiziente Speicherlösungen erforderlich. Die Abkehr von konventionellen Energieträgern heißt aber andererseits – abseits der Energieversorgung – auch, sie in ihrer Funktion als Grundstoff in chemischen Industrieanwendungen durch Alternativen zu ersetzen.

Mit Strom aus erneuerbaren Quellen allein lässt sich das Speicherproblem nicht lösen

Rund 20 Jahre lang galt in Deutschland: Der bloße Ausbau erneuerbarer Energien und das Einsparen von Energie in allen Lebens- und Industriebereichen wird das Problem schon von selbst lösen, frei nach dem Motto: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird es schon richten.

„All Electric“ und „Efficiency first“ haben uns aber weder unabhängig oder besser nennenswert unabhängiger von Energieimporten gemacht, noch haben sie das Energiespeicherproblem gelöst, geschweige denn in chemischen Prozessen Fuß gefasst. In einem hochregenerativen System kann ich Strom zwar über große Strecken transportieren, jedoch nicht die zeitliche Entkopplung zwischen Erzeugung und Verbrauch realisieren.

Dabei lag die Lösung sehr wohl die ganze Zeit auf der Hand, sie heißt: Einsatz von grünem Wasserstoff. Warum? Weil man ihn in Europa und Deutschland unkompliziert aus erneuerbaren Energien erzeugen kann und weil er sich transportieren und importieren lässt. Auf der Iberischen Halbinsel mittels Photovoltaik hergestellter Wasserstoff lässt sich beispielweise sehr viel einfacher importieren als elektrische Energie aus der gleichen Anlage.

Auch lässt sich Wasserstoff in Deutschland langfristig speichern – zum Beispiel in unterirdischen Salzkavernen, wie EWE sie in Nordwestdeutschland seit über 40 Jahren bislang zur Speicherung von Erdgas nutzt. Und nicht zuletzt lässt sich aus Wasserstoff fast jeder heute eingesetzte Kohlenwasserstoff herstellen, um ihn für chemische Industrieanwendungen zu nutzen.

Wasserstoff kann fossile Energieträger ersetzen

Auch wenn wir mittlerweile offensichtlich vergessen haben, was Fremd- oder Selbstzündung beim Verbrennungsmotor eigentlich bedeutet, sollte uns einfach bewusst sein, dass Energie, die wir heute konsumieren, sehr häufig schon Wasserstoff als fundamentalen Bestandteil enthält.

Dabei reicht meist schon der Blick in unseren Fahrzeugschein: Die überwiegende Mehrheit der zugelassenen Autos wird heute noch mit Diesel und Benzin angetrieben, besser gesagt mit komplexen und langkettigen aus Erdöl hergestellten Kohlenwasserstoffen, die, wie der Name schon sagt, aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Diese lassen sich aber eben nicht nur aus Erdöl, sondern über etablierte Verfahren natürlich auch aus grünem Wasserstoff und Kohlendioxid herstellen, als sogenannte synthetische Kraftstoffe. Wenngleich mit Blick auf die Verkehrswende diese sicherlich in erster Linie im Schiffs- und Flugverkehr ihre Anwendung finden sollten.

Im Pkw-Bereich dagegen sollte der Verbrennungsmotor vornehmlich ersetzt werden durch den batterieelektrischen Antrieb, ergänzt durch direkten Einsatz von Wasserstoff in Elektrofahrzeugen mittels Brennstoffzelle. Für den Schwerlastverkehr dagegen ist Wasserstoff ohne Frage der Energieträger der Zukunft.

Dass bei der Verkehrswende noch großer Handlungsbedarf besteht, macht der Vergleich deutlich, dass heute 45 Millionen Pkw mit Verbrennungsmotor nur eine Million Elektrofahrzeuge gegenüberstehen.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Wasserstoff kann fossile Energieträger ersetzen, und zwar nicht nur im Hinblick auf deren Einsatz zur Energieerzeugung, sondern auch mit Blick auf chemische Industrieanwendungen.

Deutschland wird Energie-Importland bleiben

Eines ist dabei auch klar: Möchte man tatsächlich und nachhaltig konventionelle Energieträger durch erneuerbare Energieträger ersetzen, muss man sich über zwei Dinge im Klaren sein. Erstens: Erneuerbare Energien haben je nach Nutzung verschiedene Formen wie elektrische Energie, grüner Wasserstoff, chemische Grundstoffe, synthetische Kraftstoffe und synthetische Gase.

Zweitens: Die Abkehr von fossilen Energieträgern hin zu einem Energiesystem, das auf erneuerbaren Energien basiert, wird die heute massive Importabhängigkeit Deutschlands von Energie nicht gänzlich verhindern. Deutschland wird Energie-Importland bleiben.

Auch ein erneuerbares Energiesystem muss grenzübergreifend und mindestens europäisch, am besten global gedacht werden. Denn nur wenn man die besten Quellen für erneuerbare Energien anzapft, kann man sich unabhängiger von althergebrachten Lieferketten machen. Die aktuelle weltpolitische Lage macht diese Transformation nicht nur notwendig, sondern zwingend erforderlich, und das nicht erst morgen, sondern heute.

Stefan Dohler ist Vorstandsvorsitzender der EWE AG.

