Gastkommentar-Serie „Zukunft Wasserstoff“ Wir müssen heute handeln, nicht erst morgen!

Stefanie Kesting ist in der Neuman & Esser Group Geschäftsführerin bei Nea Green GmbH & Co. KG und Arcanum Energy Systems GmbH & Co. KG und Division Director Nea Energy.

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist die im Weltvergleich lange Zeit krisenverschonte westliche Gesellschaft aufgewacht: Die Dinge können sich global ändern, und zwar schnell. Veränderungen treffen nicht immer nur die anderen, sondern jeden von uns, egal wie abgesichert wir uns zuvor gefühlt haben. Das Leben davor ist Vergangenheit, und der zuvor für so schwierig umsetzbar gehaltene Wandel ist viel schneller Realität geworden, als allgemein angenommen wurde: Plötzlich funktioniert die Digitalisierung, das Homeoffice ist zur Normalität geworden.

Im „Gestern“ funktionierte auch unsere Energieversorgung perfekt. Kritische Stimmen zu gefährlichen Lieferabhängigkeiten wurden allzu gerne ignoriert, die Abhängigkeiten sogar als geostrategisch sinnvoll angesehen. Im Jahr 2020 beliefen sich die Erdgasimporte in Deutschland auf 859 Terawattstunden, von denen allein 51 Prozent aus Russland stammten. Jetzt stehen wir angesichts möglicher Gaslieferstopps aus Russland vor weiteren riesigen Herausforderungen. Dazu kommen die unübersichtlich breiten Auswirkungen des anhaltenden Kriegszustands in der Ukraine.

Auch beim Thema Klimaneutralität passiert trotz anhaltender Schritte in die richtige Richtung noch nicht genug: Die Industrie steht zwar inzwischen in den Startlöchern, um massiv in saubere Technologien zu investieren. Diese Technologien sind seit Langem verfügbar, fertig entwickelt und bereit zur flächendeckenden Einführung.

Jedoch behindern nach wie vor große Hürden den notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und den effektiven Markthochlauf beim Wasserstoff und anderen grünen Gasen. Insbesondere die aktuell diskutierte Einschränkung, dass nur zusätzlich gebaute Solar- und Windkraftanlagen Elektrolyseure – also Vorrichtungen zur Erzeugung von Wasserstoff – mit dem notwendigen Strom-Input versorgen können sollen, wäre eine fatale Bremse für die beginnende grüne Wasserstoffwirtschaft.

Eine strenge Definition des erneuerbaren Stroms für die Wasserstoffproduktion würde die weiteren Technologie- und Serienreife-Prozesse empfindlich hemmen. Eine Welt mit 100 Prozent erneuerbarer Energieversorgung kann allerdings nur mit Wasserstoff als zeitlichem Puffer funktionieren. Die Technologie muss daher heute flächendeckend wirtschaftlich ermöglicht werden.

Fossile Energieträger bieten keine Sicherheit mehr

Den Wasserstoffhochlauf durch solche Hürden zu verzögern bedeutet letztlich, auf die Vergangenheit zu bauen: Fossile Energieträger bieten eben keine Sicherheit mehr, weder im Hinblick auf die erforderlichen Mengen noch auf die Preise. Wasserstoff kann nur dann rechtzeitig serienreif und marktfähig werden, wenn jetzt so viel Erfahrung wie möglich gesammelt wird, um später Gesamtsysteme aus erneuerbarem Strom, Wasserstoff, Elektrifizierung und den entsprechenden Anwendungen so effektiv und effizient wie möglich umsetzen zu können.

Den höchsten Anteil am Erdgasverbrauch stellt derzeit mit mehr als 35 Prozent die Industrie, dicht gefolgt von einem Drittel für die privaten Haushalte. In beiden Sektoren wird das Erdgas primär für die Bereitstellung von Wärme genutzt. In der chemischen Industrie dient es zudem als Grundstoff zur weiteren Synthese von zum Beispiel Ammoniak oder Methanol. Auch Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen und für weitere Synthesen eingesetzt.

Gerade in dieser Synthesereaktion kann ohne Umwege direkt grüner Wasserstoff genutzt werden. Mit der Aufrüstung bestehender Biogasanlagen zur Biomethanerzeugung und der Installation weiterer Elektrolyseure für die Wasserstoffgewinnung wäre es sogar ohne gravierende Investitionen in neue Transportinfrastruktur möglich, 15 bis 20 Prozent der Erdgasimporte aus Russland zu decken und in der stofflichen Nutzung sowie im Wärmesektor einzusetzen. Das Potenzial ist da: In Deutschland gibt es mehr als 9.000 Biogasanlagen, von denen schätzungsweise 6.000 bis 7.000 umgerüstet werden könnten.

In der chemischen Synthese ist der direkte Einsatz von grünem Wasserstoff deutlich effektiver als der Umweg über Erdgas. Durch eine verhältnismäßig kleine installierte Elektrolyseleistung können somit signifikante Erdgasmengen ersetzt werden. Bei einem zentralen Ansatz müsste dafür kurzfristig eine funktionierende Transportinfrastruktur aufgebaut werden, um den Wasserstoff zu den verschiedenen Produktionsstandorten zu bringen.

Farbenkunde Wasserstoff Allgemein Wasserstoff kann auf verschiedene Arten hergestellt werden. Je nachdem, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wird, wird er als grauer, blauer, türkiser oder grüner Wasserstoff bezeichnet. Die Details. Grauer Wasserstoff... …wird aus Erdgas oder Kohle hergestellt. Das kostengünstigste Verfahren ist die Dampfreformierung. Dabei wird Erdgas in der Regel unter Hitze in Wasserstoff und CO2 aufgespalten. Bei dieser Methode entstehen erhebliche Treibhausgas-Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen. Bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff entstehen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zufolge so rund zehn Tonnen CO2. Wasserstoff wird auch dann als „grauer Wasserstoff“ bezeichnet, wenn er per Elektrolyse aus „Graustrom“ hergestellt wird, der „fossil“ produzierten Strom enthält. Blauer Wasserstoff... …unterscheidet sich von grauem Wasserstoff dadurch, dass bei seiner Gewinnung aus Erdgas das CO2 abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert wird. So gelangt das CO2 nicht in die Atmosphäre. Die Wasserstoffproduktion kann damit „bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden“, heißt es vom BMBF. Laut Greenpeace sei blauer Wasserstoff jedoch durch die Förderung und den Transport des benötigten Erdgases „mit einem erheblichen CO2-Fußabdruck belastet.“ Türkiser Wasserstoff... … wird wie grauer und blauer Wasserstoff aus fossilem Erdgas gewonnen. Dabei wird Methan thermisch gespalten (Methanpyrolyse). Statt CO2-Emissionen entsteht so ein fester Kohlenstoff, der sich weiter nutzen lässt. CO2-neutral ist das Verfahren daher nur, wenn der feste Kohlenstoff dauerhaft gebunden bleibt. Grüner Wasserstoff... …wird mit Hilfe von Ökostrom und damit CO2-neutral hergestellt. Dabei wird Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Der Wasserstoff wird dann in das Gasnetz eingespeist oder direkt vor Ort als Energieträger genutzt. Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Dies könnte mithilfe von dezentralen Elektrolyseuren umgangen oder flankiert werden. Elektrolyseure in der Größenordnung von einem bis fünf Megawatt im Containerformat können den benötigten Wasserstoff vor Ort, zum Beispiel in Industrieparks, produzieren und zur Verfügung stellen. Die gleichzeitig produzierte Abwärme und das Nebenprodukt Sauerstoff könnten dort direkt verwendet werden. Dadurch würde der Erdgasbedarf im Wärmesektor reduziert.

Eine weitere Verwendung für Erdgas ist die Stromerzeugung. Die Möglichkeit, dieses Erdgas mit produziertem Wasserstoff zu ersetzen, scheint auf den ersten Blick nicht sehr sinnvoll. Strom zu nutzen, um Wasserstoff herzustellen, der wiederum für die Stromerzeugung genutzt wird, kann nicht zielführend sein. Aus einem anderen Blickwinkel wird dieser Ansatz allerdings attraktiver. Damit das deutsche Stromnetz nicht überlastet wird, werden regelmäßig Erzeuger erneuerbarer Energien vom Netz genommen. Dies resultiert darin, dass signifikante potenzielle Energiemengen ungenutzt bleiben.

Erneuerbare Quellen mit Elektrolyseuren zu koppeln könnte hingegen helfen, Wasserstoff zu produzieren, zu speichern und diesen für andere Anwendungen sowie bei Bedarf für die Stromerzeugung wieder nutzbar zu machen. Auch an dieser Stelle kann simultan die Abwärme genutzt werden. Der Erdgasbedarf im Wärmesektor würde damit weiter gesenkt.

Insbesondere Biomethan und Wasserstoff können gemeinsam ein großer Teil der Lösung für das nun so brisant gewordene Erdgasproblem sein. Zugleich würden sie eben nicht nur erneuerbare Energiequellen verbrauchen, sondern sie durch ihre antizyklische Speicherfähigkeit erst im vollen Umfang nutzbar machen.

Zügig abgeschlossene, alternative Gas-Lieferverträge und Startschüsse für neue Flüssigerdgas-Infrastruktur sind kurzfristig sicher das richtige Mittel, um unsere Wirtschaft vor noch größeren Schwierigkeiten in Bezug auf ausfallende Gaslieferungen zu schützen. Um aber zukünftig wirkliche Versorgungssicherheit und Klimaneutralität zu schaffen, muss viel mehr „Gas gegeben“ werden: Technologie- und Definitionsfragen sollten jetzt einem pragmatischen Ansatz für alle grünen Gase weichen.

Für Elektrolyseure und Biogasaufbereitungsanlagen müssen hierfür Genehmigungs- und Fördermittelverfahren drastisch vereinfacht und beschleunigt werden. Die Anreize für Klimaneutralität sollten sich nicht wie bisher vor allem auf den Mobilitätssektor beschränken, sondern alle Anwendungen fördern.

Die schreckliche Lage in der Ukraine und die drohenden Gas-Lieferengpässe auf unserer Seite haben den nötigen „Brennstoff“ für eine wirkliche Energiewende geliefert. Die Vision eines klimaneutralen Energiesystems nun wirklich umzusetzen, und zwar ohne angezogene Handbremse, ist die Aufgabe der Politik und der Entscheiderinnen und Entscheider in der Wirtschaft. Denn zu jeder Zeit mussten große Anstrengungen im Jetzt getroffen werden, sollten die Dinge in der Zukunft anders laufen.

