Gastkommentar So schaffen wir das grüne Wirtschaftswunder in Europa

Der Kampf gegen den Klimawandel braucht Innovationen und private Investitionen. Europa hat dafür die besten Voraussetzungen – nur eine Zutat fehlt noch, meint Danijel Višević.

Der Autor ist Partner beim europäischen Climate-Tech-Wagniskapitalgeber World Fund. (Foto: Max Siegmayer/Wikipedia, PR) Danijel Višević

Wenn es um Climate-Tech-Innovationen geht, spricht vieles für Europa: Ein Drittel der führenden Forschungseinrichtungen in diesem Bereich ist in Europa angesiedelt und 28 Prozent aller Patente der Branche werden in Europa angemeldet – mehr als in jedem anderen Wirtschaftsraum der Welt.

Europa ist nicht nur führend in Forschung und Entwicklung, auch die politischen Ambitionen sind hierzulande am größten: Die Europäische Union hat sich verpflichtet, der erste klimaneutrale Kontinent zu werden – und lässt dieser Ankündigung auch Taten folgen: 30 Prozent des Zwei-Billionen-Haushalts der EU im Zeitraum 2021 bis 2027 sollen in die Bekämpfung des Klimawandels fließen.

33 Milliarden Euro davon sind für Climate-Tech vorgesehen, also für Technologien, die sich explizit auf die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen beziehen. Dieser Betrag kommt zusätzlich zu den 58 Milliarden Euro des Horizont-2020-Programms sowie 100 Milliarden Euro aus dem Budget für Forschung und Entwicklung.

Europa gründet weltweit die meisten Climate-Tech-Firmen, aber zum Wachstum fehlt Wagniskapital