Gastkommentar Soziale Herkunft kann genauso benachteiligen wie ein Migrationshintergrund

Arbeiterkinder schaffen deutlich seltener eine Akademikerlaufbahn. Firmen sollten umdenken und auch ungerade Lebensläufe schätzen, fordert Natalya Nepomnyashcha.

Die Unternehmensberaterin bei EY ist Gründerin der Initiative „Netzwerk Chancen", die sich für Chancengleichheit und sozialen Aufstieg in Deutschland einsetzt. Natalya Nepomnyashcha

Wenn in Deutschland über Bildungsungerechtigkeit und Benachteiligung im Berufsleben diskutiert wird, steht die Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund häufig im Vordergrund. Das ist gut gemeint, aber eindimensional gedacht.

Denn: Dass Rassismus in Deutschland ein großes Problem darstellt, steht außer Frage. Rund 22 Prozent der Deutschen haben Rassismus am eigenen Leib erlebt, so der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Dabei betrifft Rassismus diverse Lebensbereiche, so etwa das Gesundheits- und das Bildungssystem genauso wie den Arbeits- und den Wohnungsmarkt.

Dies bedeutet aber nicht, dass Menschen mit Migrationshintergrund alle arm oder wenig gebildet sind. So gibt es beim Akademikeranteil keine signifikanten Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.

Und auch unter den Hochvermögenden finden sich Personen mit Migrationshintergrund, wie der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt. Auch wer einen Migrationshintergrund hat, kann demnach privilegiert sein, was Bildung und finanzielle Möglichkeiten betrifft.

