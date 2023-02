Gastkommentar Start-ups stehen vor einer neuen Blütezeit

Die Krise führt dazu, dass Gründer und Investoren Geschäftsmodelle genauer prüfen. Das ist wichtiger als immer mehr Risikokapital, argumentiert Miriam Wohlfarth.

2021 wurden rund 106 Milliarden Euro in europäische Start-ups investiert. (Foto: IMAGO/MASKOT) Europäisches Start-up

Wenn wir uns aktuell die Nachrichten aus der Start-up-Szene ansehen, könnte man meinen, es gäbe kein Morgen mehr: Massenentlassungen bei (Fin-) Tech-Start-ups – laut „State of European Tech“ haben in der europäischen Tech-Szene rund 14.000 Menschen bereits ihren Job verloren.

Dazu kommen Inflation, geschwächte Kaufkraft im E-Commerce, der unbeständige Aktien- und Kryptomarkt und Zurückhaltung bei Investitionen in die Start-up-Branche.

Aber wie dramatisch ist die Situation? Während institutionelle Investoren in den vergangenen Jahren neuen Geschäftsideen sehr offen gegenüberstanden und im Jahr 2021 sogar rund 106 Milliarden Euro in europäische Start-ups investierten, wurde 2022 in der ersten Jahreshälfte nach Angaben von Pitchbook ungefähr die Hälfte investiert.

In der zweiten Jahreshälfte 2022 investierten Venture-Capital-Investoren 659 Millionen Euro in deutsche Fintechs. Die Statistiken zeigen allerdings auch, dass 2021 ein besonders gutes Jahr war: In der zweiten Jahreshälfte 2021 konnten Fintechs etwa 2,36 Milliarden Euro Risikokapital einsammeln.