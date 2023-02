Gastkommentar Top-Talente fordern Arbeitgeber, die Haltung zeigen

In Zeiten des Arbeitnehmermangels setzen High Potentials Ansprüche durch. Dazu gehört, dass CEOs sich für gesellschaftliche Themen engagieren, meinen Anahita Thoms und Laura Bornmann.

Anahita Thoms ist Partnerin bei Baker McKenzie und leitet dort die Außenhandelspraxis sowie das Diversity & Inclusion Komitee. Laura Bornmann ist Managing Director bei der Bildungsplattform Startup Teens und der Personalberatung GenZ Talents. (Foto: PR, Getty Images) Die Autorinnen

Lange Zeit konnten sich CEOs gesellschaftspolitisch zurückhalten und sich ausschließlich um ihr Geschäft kümmern. Dies hat sich grundlegend verändert, was in einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung zum Ausdruck kommt: Menschen mit Einfluss – so die immer lauter werdende Forderung – sollen sich klarer positionieren und Haltung zu den großen Herausforderungen unserer Zeit zeigen.

Sie sollen Position beziehen zu Klimawandel, Menschenrechtsverletzungen, Krieg, zu Diversität, Nachhaltigkeit, Armut und vielem mehr. Warum? Weil sie durch ihre Position den gesellschaftspolitischen Diskurs entscheidend mitlenken können.

Aber nicht nur das: Den CEOs wird zugetraut, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Menschheitsfragen leisten können – entstehen doch die großen, disruptiven Innovationen vor allem in den Unternehmen.