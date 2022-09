Gastkommentar Warum Energieversorger ihre Kunden fürs Sparen bezahlen sollten

Seit mehr als einem Jahr kennen die Gas- und Strompreise an den Großhandelsmärkten fast nur eine Richtung: nach oben. Und die Entwicklung auf den Terminmärkten legt nahe, dass sie auch weit über den kommenden Winter hinaus auf hohem Niveau verbleiben werden.

Halten die hohen Gaspreise an, bedeutet dies unseren Schätzungen zufolge ein Verfünffachen der Heizkosten für Privathaushalte. Dagegen ist die Preissteigerung durch die viel diskutierte Gasumlage fast zu vernachlässigen.

Der Kern des Problems? Eine ganze Kette an Ereignissen reduziert das Angebot an Energie: Durch den russischen Angriffskrieg und den weitgehenden Lieferstopp durch Gazprom ist das Angebot an Gas europaweit knapp.

Der Hitzesommer hat zudem vielerorts die Stromproduktion der Wasserkraftwerke eingeschränkt. Dazu ist die Stromproduktion in Frankreich durch den Ausfall von oder Wartungsarbeiten an Atomkraftwerken ebenfalls stark eingeschränkt.

Dieses knappe Angebot trifft nun auf eine zu langsam sinkende Nachfrage. Der hohe Preis ist ein Ausdruck davon, wie sehr Verfügbarkeit und Bedarf an Energie aktuell auseinanderfallen.

Einsparprämien rechnen sich für Verbraucher und Versorger

Da kurzfristig eine Erhöhung der Gasimporte aus anderen Ländern sowie eine Ausweitung der Stromerzeugung kaum mehr möglich ist, bleibt für den kommenden Winter grundsätzlich nur ein Weg: den Energieverbrauch zu senken, und dies schnell.

Da fast die Hälfte des Erdgases in Deutschland von Privathaushalten, Büros und Kleingewerbebetrieben zum Heizen und für die Bereitstellung von Warmwasser verbraucht wird, lautet eine der dringendsten energiepolitischen Fragen dieser Tage: Wie können wirksame, verständliche und gerechte Anreize geschaffen werden, die Menschen zum Energiesparen bewegen?

Hier kommen die Energieunternehmen selbst ins Spiel. Sie können einfach und unbürokratisch zusätzliche Sparanreize schaffen: durch Einsparprämien. Versorger sollten ihre Kunden bezahlen, wenn sie ihren Energieverbrauch reduzieren.

Konkret könnten Gasversorger einem Kunden mit durchschnittlichem Verbrauch bei heutigen Preisen beispielsweise eine Energiesparprämie in Höhe von einigen Hundert Euro pro Jahr zahlen, wenn diese ihren Verbrauch um zehn Prozent reduzieren.

Für Strom könnte die Prämie bei ähnlicher Reduktion immerhin um die 100 Euro betragen. Höhere Einsparungen sollten entsprechend mit höheren Prämien einhergehen.

Was zunächst paradox klingt, ist bei einigen amerikanischen Unternehmen gelebte Praxis und für viele Versorger angesichts gestiegener Preise auch betriebswirtschaftlich empfehlenswert.

Eine Win-win-Situation für Verbraucher und Versorger, die sich aus dem Geschäftsmodell Letzterer ergibt: Energieversorger prognostizieren den Verbrauch ihrer Kunden und beschaffen die entsprechenden Energiemengen für die Zukunft an den Energiebörsen.

Angesichts gestiegener Preise können sie profitieren, wenn der tatsächliche Verbrauch ihrer Kunden unter dem prognostizierten liegt. Denn die nicht gebrauchte Energie können sie gewinnbringend weiterverkaufen, beispielsweise an andere Versorger oder die Industrie.

Die Prämie kann mehrere Hundert Euro pro Jahr betragen

Musste zum Beispiel ein Stadtwerk für die Kilowattstunde Gas vor einem Jahr noch fünf Cent bezahlen, liegt der Börsenpreis momentan regelmäßig über 25 Cent. Jede vor einem Jahr beschaffte und für die eigenen Kunden eingeplante, aber heute nicht gebrauchte Kilowattstunde kann der Versorger aktuell wieder am Markt verkaufen und damit 20 Cent verdienen.

Ein durchschnittlicher Haushalt mit Gasanschluss verbraucht circa 17.000 Kilowattstunden im Jahr. Reduziert dieser seinen Gasverbrauch um zehn Prozent, dann kann der Versorger die eingesparte Energiemenge aktuell für 340 Euro verkaufen. In dieser Größenordnung könnten also auch die Prämien für Haushalte liegen.

Eine solche Sparprämie kostet kein Steuergeld, und auch die Versorger müssen in der Regel nicht draufzahlen. Die Prämie gibt einfach den hohen Wiederverkaufswert der Energie an diejenigen weiter, die ihren Energieverbrauch senken.

Ein lösbares Problem stellt die mangelnde Transparenz über die Entwicklung der Verbräuche dar. Dies erschwert zwar zugegebenermaßen die Planung, Prognose und Evaluation der Maßnahmen. Aktuell werden Zähler in der Regel nur einmal pro Jahr abgelesen, sodass nicht unmittelbar klar ist, ob und unter welchen Bedingungen die Kunden tatsächlich ihre Verbräuche reduzieren.

Abhilfe schaffen kann jedoch ein einfacher Anreiz, damit Kunden ihren Zählerstand kurzerhand übermitteln: Wer dem Energieversorger den Zählerstand – zum Beispiel über eine App – mitteilt, bekommt automatisch für jeden wöchentlichen Upload ein Lotterieticket.

Die Gewinner könnten Gewinne in Höhe von 1000 Euro oder andere Preise bekommen; der Energieversorger profitiert von akkurateren Informationen über die Verbrauchsentwicklung.

Die ersten Unternehmen haben das Potenzial bereits erkannt. EnBW und MVV prämieren die Reduktion des Gasverbrauchs während der Heizperiode. Andere Unternehmen scheinen momentan noch nichts dergleichen vorzuhaben oder befinden sich in Wartestellung.

Die Politik könnte Unternehmen verpflichten, Einsparprämien anzubieten

Sollte vor diesem Hintergrund auch die Politik aktiv werden? Es gäbe Argumente dafür, denn die Ziele gewinnorientierter Unternehmen decken sich nicht immer mit denen der Gesellschaft.

Beispielsweise könnten Unternehmen die Sparprämien zu niedrig halten, weil sie einen möglichst großen Teil der Einsparungsgewinne einbehalten wollen, oder einfach zu träge agieren. Unternehmen könnten daher dazu verpflichtet werden, ihren Kunden Gassparprämien anzubieten.

Und zwar in einer Höhe, die sich an dem gesellschaftlichen Wert des Energiesparens orientiert, abzüglich einer Gebühr und eines Risikoabschlags. So können Haushalte helfen, die Krise zu überwinden, und dabei noch dem Wert ihres eingesparten Gases entsprechend Geld verdienen.

Doch die Unternehmen sollten nicht auf die Politik warten. Denn sind entsprechende Programme klug aufgesetzt, helfen sie allen Beteiligten, bestmöglich durch die Krise zu kommen: der Gesellschaft, den Kunden und den Unternehmen selbst.

Die Autoren:

Silvana Tiedemann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hertie School in Berlin und Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnungsbaugenossenschaft Möckernkiez.

Lion Hirth ist Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin und Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Neon Neue Energieökonomik.

Axel Ockenfels ist Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Universität zu Köln und Sprecher des dortigen Exzellenzzentrums für Verhaltensforschung.



