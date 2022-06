Gastkommentar Warum Europa gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgehen wird

Der Blick in die Zeitung deprimiert zurzeit: Mit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine sind die Schrecken des Krieges nach Europa zurückgekehrt.

Auf grausame Weise erinnern die Geschehnisse daran, wie wertvoll und zerbrechlich der europäische Frieden ist.

Auch unsere Wirtschaft entpuppt sich als äußerst fragil: Der Krieg hat Volatilität an den Märkten ausgelöst, die Inflation weiter angeheizt und die Rohstoffpreise in die Höhe getrieben.

Hinzu kommen Rezessions- und Stagflationsängste sowie Sorgen über eine sich deglobalisierende Welt und eine zunehmend polarisierte Weltordnung.

Das alles zusammen ergibt ein Szenario, das der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Rogoff treffend als den „perfekten Sturm“ bezeichnet hat.

Auch wenn die kurzfristigen Aussichten düster erscheinen, gibt es Grund für langfristigen Optimismus. Ja, wir sind mit einer schockierenden und unerträglichen Situation in der Ukraine konfrontiert, die schwerwiegende wirtschaftliche Folgen in ganz Europa nach sich zieht.

Aber andererseits gibt es auch eine große Chance für den Kontinent, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Ich glaube sogar, dass wir am Beginn einer neuen Ära stehen, die von einer gewaltigen Innovationswelle geprägt sein wird.

Die großen geopolitischen Veränderungen der vergangenen Monate werden Europa nicht lähmen. Ganz im Gegenteil: Sie werden die Transformation der europäischen Wirtschaft sogar noch beschleunigen.

Ob es die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten ist, die Lokalisierung der Produktion und das „Friend-Shoring", die Energiesicherheit, Dekarbonisierung oder Digitalisierung - die entstandene neue Weltordnung wird all diese Trends verstärken.

Diese vielfältigen Veränderungen werden unsere Länder und Gesellschaften grundlegend umgestalten – und sie werden den Bedarf an langfristigem Kapital für nachhaltige Investitionen und Innovationen weiter erhöhen.

Demografie, Digitalisierung und Energiewende bieten großes Potenzial

Lassen Sie mich drei der Trends hervorheben, bei denen langfristiges Kapital eine entscheidende Rolle spielen kann, um Innovationen zu fördern:

Erstens stecken wir in Europa mitten in einem tiefgreifenden demografischen Wandel.

Unsere Bevölkerung wird immer älter, was unweigerlich eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringt. Daher müssen wir nicht nur zukunftsfähige Gesundheitssysteme schaffen, sondern mit einer schrumpfenden Zahl von Arbeitskräften auskommen.

In beiden Bereichen werden hohe Investitionen erforderlich sein, zum Beispiel in die Health-Tech-Branche und in Unternehmen, die im Wettbewerb um Fachkräfte nach neuen Lösungen suchen.

Zweitens: Wir stehen erst am Anfang der digitalen Revolution. Momentan nutzen wir die Chancen der Digitalisierung noch nicht umfassend.

Dieser Rückstand hindert sowohl die Privatwirtschaft als auch den öffentlichen Sektor daran, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Viele europäische Unternehmen sind auf eine veraltete, ineffiziente und teilweise marode Infrastruktur angewiesen, um ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.

Doch es gibt erste Anzeichen für einen Wandel: Die meisten Unternehmen (und auch Regierungen) wollen mehr für die Digitalisierung ausgeben. Für sie alle geht es ums Überleben.

Schließlich liegt der Kern des europäischen Erfolgs in seiner industriellen Kompetenz. Und in der heutigen Welt besteht diese Kompetenz zunehmend aus Know-how in den Bereichen Software, Künstliche Intelligenz und Datenverarbeitung.

Es geht darum, die industrielle Produktion zu digitalisieren, indem wir unsere Maschinen mithilfe von Sensoren, Big Data und Künstlicher Intelligenz kommunikations- und lernfähig machen. Auch dafür müssen Unternehmen viel Geld in die Hand nehmen.

>>Lesen Sie hier: Zehn Strategien, die Deutschland zurück an die Weltspitze bringen

Drittens müssen wir in einem weiteren entscheidenden Bereich der Transformation noch aufholen: Emissionsintensive Industrieunternehmen bilden nach wie vor das Rückgrat vieler europäischer Volkswirtschaften.

Auch weil die Europäische Union im Rahmen des Green Deals das Ziel der Klimaneutralität anstrebt, senken viele Unternehmen mit höchster Priorität ihre Emissionen.

Der Krieg in der Ukraine hat jedoch deutlich gemacht, wie sehr die Firmen noch immer auf fossile Brennstoffe angewiesen sind und wie abhängig wir dadurch von anderen Ländern geworden sind.

Dadurch ist die Emissionsreduzierung zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden, und der Druck zur Dekarbonisierung hat sich nochmals drastisch erhöht. Auch hier sind mehr und schnellere Investitionen dringend erforderlich.

Privatunternehmen spielen eine Schlüsselrolle bei der Transformation

Neben den bereits erwähnten Herausforderungen gibt es in Europa viele weitere: Steuern und Arbeitslosigkeit sind höher als in anderen Regionen, das BIP-Wachstum ist schwächer als in den USA oder in vielen asiatischen Ländern, und in die Verkehrs-, Wohnungs- und Bildungsinfrastruktur muss dringend stärker investiert werden.

Kurzfristig droht zudem eine gefährliche Kombination aus unkontrollierter Inflation und wirtschaftlichem Abschwung.

Aber es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil: Wir müssen diese Herausforderungen anpacken und sie in Chancen verwandeln.

Andernfalls setzen wir den Wohlstand Europas und letztlich das Wohlergehen seiner Bevölkerung aufs Spiel. Die politischen Akteure und Institutionen haben ihre Bereitschaft signalisiert, diese Probleme mit höchster Priorität anzugehen.

Es ist jedoch die Privatwirtschaft, die den Wandel zu einem grüneren, gesünderen, digitaleren und dynamischeren Europa ermöglichen, beschleunigen und vorantreiben wird.

Wie auch immer man es dreht und wendet: Um sich zu verändern und neu zu erfinden, brauchen Unternehmen Kapital.

Um auf die oben genannten Beispiele zurückzukommen: Der Umbau der Infrastruktur, die Förderung der digitalen Transformation oder die Dekarbonisierung von Industrieunternehmen erfordern erhebliche Anfangsinvestitionen.

Regierungen, Banken und Investoren müssen Hand in Hand arbeiten, damit Unternehmen finanziell erfolgreicher werden, einen positiven Einfluss haben und ihre Performance in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG) verbessern können.

Europa braucht stärkere und widerstandsfähigere Unternehmen

Aber seien wir ehrlich: Allein mit der Bereitstellung von Kapital ist es nicht getan. Unternehmen müssen auch das richtige Fachwissen und Know-how sowie ein globales Netzwerk und die nötigen technologischen Ressourcen aufbauen.

Letztlich geht es darum, stärkere, widerstandsfähigere Unternehmen aufzubauen, die das Wachstum und den Wandel in ganz Europa vorantreiben.

Auch Regierungen werden ihren Teil dazu beitragen müssen. Um Europa dabei zu helfen, diese vielfältigen Veränderungen zügig und umfassend zu bewältigen, muss der Staat die richtigen Anreize setzen und mehr Geld in Infrastruktur investieren.

Wenn beide die gleichen Ziele verfolgen, werden sowohl der öffentliche Sektor als auch private Investoren ihren Teil zu einer besseren Zukunft beitragen.

Ich bin der festen Überzeugung: Selten hat es eine Zeit gegeben, in der es so wichtig war, in Europa, seine Unternehmen und die vor uns liegenden Chancen zu investieren.

Und ich glaube ebenso fest daran, dass wir dadurch alle die Möglichkeit haben werden, ein wohlhabenderes, geeinteres und hoffentlich auch friedlicheres Europa zu schaffen.





Der Autor:

Philipp Freise ist Partner und Co-Leiter des europäischen Private-Equity-Geschäfts beim Finanzinvestor KKR.





Mehr: Der perfekte Sturm – Wie schlimm wird die Krise für die Weltwirtschaft?