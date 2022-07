 Gastkommentar : Was internationaler Handel leisten kann

Der Handel ist wichtig, um Wohlstand und Nachhaltigkeit der beteiligten Länder zu fördern. Aber er kann die Außenpolitik nicht ersetzen, mahnen Holger Bingmann und Oliver Wieck.

Holger Bingmann ist Präsident der Internationalen Handelskammer in Berlin. Oliver Wieck ist Generalsekretär der Internationalen Handelskammer in Berlin. (Foto: ICC, Imago [M]) Die Autoren

Es herrscht Krieg in Europa. Überhaupt kann man den Eindruck gewinnen, dass die Welt, wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten in Europa kannten, aus den Fugen geraten ist.

Der russische Einmarsch in die Ukraine vor drei Monaten mit seinen verheerenden Auswirkungen erfolgte zu einer Zeit, in der wir noch mit den epidemiologischen und wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie beschäftigt waren und die Transformation in eine klimafreundliche europäische Wirtschaft in vollem Gange war.

Durch die russische Aggression in der Ukraine rücken plötzlich Fragen der europäischen energiepolitischen Unabhängigkeit und militärischen Souveränität in den Vordergrund. Und als wäre dies noch nicht genug, müssen dringend politische und wirtschaftliche Antworten auf die drohende Ernährungskrise gefunden werden.