 Gastkommentar : Wie die Ostsee-Anrainerstaaten Europa in Russlands Energiekrieg schützen können

Russland nutzt seine Energie als politische und wirtschaftliche Waffe. Das hat die Ostsee-Anrainerstaaten an die vorderste Front der internationalen Energiekrise katapultiert.

Aber wir Länder der Region stärken unsere Energiesicherheit, steigen schrittweise aus russischen fossilen Brennstoffen aus und planen eine Versiebenfachung unserer Offshore-Windkraftkapazitäten in nur acht Jahren. Damit werden wir eine Schlüsselrolle beim Schutz Europas gegen Russland spielen, das seine Energie als Waffe einsetzt.

Deshalb fand diese Woche in Dänemark der Energiesicherheitsgipfel für den Ostseeraum statt, an dem die Präsidentin der Europäischen Kommission, die EU-Energiekommissarin, die Ministerpräsidenten, Präsidenten und Energieminister aus Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Schweden und Dänemark teilgenommen haben.

Die Ostsee war jahrhundertelang Kulisse internationaler Konflikte und Rivalitäten. Heute jedoch sind unsere Länder Mitglieder der Europäischen Union. Und wir sind dabei, unsere Zusammenarbeit in Energiefragen deutlich zu verstärken.

Die russische Invasion der Ukraine war so schockierend wie ungerechtfertigt. Russlands anschließender Einsatz seiner Gaslieferungen als politische und wirtschaftliche Waffe hat deutlich gemacht, dass sich Europa von russischen Energieimporten unabhängig machen muss.

Russland hält seine Erdgasexporte unter eklatanter Verletzung bestehender Abkommen zurück und versucht damit, die EU an den Rand einer Energiekrise zu treiben und uns unter Druck zu setzen, der Ukraine nicht zu helfen.

Wird Russlands Strategie funktionieren?

In den letzten zehn Jahren haben wir die Zusammenarbeit in Energiefragen erheblich verstärkt. Der Verbundplan für den baltischen Energiemarkt (BEMIP) ist seit 2008 ein wichtiger Baustein dabei.

Doch diese Woche begann eine neue Ära für unsere Energiesysteme, als die acht Ostsee-Anrainerländer und die Europäische Union zusammenkamen und die „Erklärung von Marienborg“ unterzeichneten.

Diese Erklärung verfolgt vier Ziele.

Auf diese vier Ziele haben sich die Ostsee-Staaten geeinigt:

Erstens wird sie den Ausstieg aus russischer Energie beschleunigen. Um uns von fossilen Energieträgern zu entwöhnen, werden wir unter anderem die Elektrifizierung unserer Energiesysteme vorantreiben, unsere Energieversorgung diversifizieren und unsere Gasnetze allmählich dekarbonisieren.

Zweitens haben wir das Ziel, unsere Offshore-Windenergiekapazität in den nächsten acht Jahren fast zu versiebenfachen. Wenn wir die derzeitige Kapazität von 2,8 Gigawatt auf mindestens 19,6 Gigawatt erweitern, könnten wir bis zu 28,5 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Zur Verdeutlichung: Das entspricht ungefähr der Zahl aller Haushalte in Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Schweden und Dänemark.

Drittens muss die russische Energie in einigen unserer Länder kurzfristig durch zunehmende Importe von Flüssiggas (LNG) ersetzt werden. Da LNG auf dem Seeweg transportiert wird, müssen wir die Koordinierung verbessern, um den wachsenden Seehandel rund um die Ostsee zu steuern. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit beim Bau von Infrastrukturen wie Häfen und LNG-Terminals.

Schließlich werden wir gemeinsame grenzüberschreitende Projekte für erneuerbare Energien prüfen und den Infrastrukturbedarf ermitteln, um die Integration erneuerbarer Energien zu ermöglichen, die nötig sind, um die Versorgungssicherheit ebenso zu gewährleisten wie erschwingliche Energie für unsere Haushalte und Unternehmen. Dabei berücksichtigen wir natürlich die nationalen energiepolitischen Prioritäten und den Energiemix der einzelnen Länder.

Wir können unsere historische Abhängigkeit von russischer Energie jetzt beenden

Weltweit hat die Energiebranche in den letzten zehn Jahren einen dramatischen, aber oft übersehenen Wandel vollzogen. So ist beispielsweise der weltweite Durchschnittspreis für Offshore-Windenergie seit 2010 um 60 Prozent gesunken, sodass sie heute billiger ist als die meisten fossilen Energieträger.

Darüber hinaus wird eine Steigerung der inländischen Kapazitäten zur Energieproduktion uns ermöglichen, grünen Wasserstoff zu produzieren, der nach und nach als Alternative zu russischem Gas verwendet werden kann.

Die geopolitische Lage im Energiebereich wandelt sich schnell. Die russische Invasion in der Ukraine hat geopolitische Schockwellen durch Brüssel, alle anderen europäischen Hauptstädte und Washington, DC, geschickt.

Energie wurde schon öfter als Waffe gegen Europa eingesetzt. Aber wir können die sinkenden Kosten für erneuerbare Energieträger und LNG sowie das Aufkommen der Wasserstoffwirtschaft als Schutzschild nutzen.

In diesem entscheidenden Moment haben wir die einmalige Gelegenheit, unsere historische Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden und unsere Energiezukunft selbst in die Hand zu nehmen. So können wir der Welt zeigen, dass Energie niemals als Instrument zur Unterdrückung eingesetzt werden sollte, sondern als Quelle der Zusammenarbeit und des Wohlstands.

Die Autoren:

Robert Habeck ist deutscher Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Kadri Simson ist EU-Kommissarin für Energie, Dan Jørgensen ist Minister für Klima, Energie und Versorgung Dänemarks

Diesen Kommentar unterzeichneten ebenfalls: Khashayar Farmanbar (Minister für Energie und digitale Entwicklung Schwedens), Riina Sikkut (Ministerin für Wirtschaft und Infrastruktur Estlands), Anna Moskwa (Ministerin für Klima und Umwelt Polens), Ilze Indriksone (Wirtschaftsministerin Lettlands), Mika Lintilä (Wirtschaftsminister Finnlands) und Dainius Kreivys (Energieminister Litauens).