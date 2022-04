Gastkommentar Wir brauchen eine aktive Rohstoff-Außenpolitik – sonst droht massiver Wohlstandsverlust

Die deutsche Automobilindustrie verurteilt diesen Krieg aufs Schärfste. Hersteller und Zulieferer unserer Branche haben umgehend Konsequenzen gezogen und die Geschäfte in und mit Russland eingestellt. Sie haben sich klar positioniert und stehen geschlossen hinter den von der EU gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen jetzt eng zusammenstehen.

Mit jedem Bild, mit jedem Blick auf das große Leid der ukrainischen Bevölkerung, wie in Butscha zuletzt sichtbar geworden, wächst der verzweifelte Wunsch, dem Morden und Grauen sofort ein Ende zu bereiten. Und deshalb ist es richtig, dass die EU-Kommission darauf mit weiteren Sanktionen reagieren will. Umso wichtiger ist es daher jetzt, strategisch gute Entscheidungen zu treffen, die langfristig verantwortungsvoll und nicht zuletzt auch ökonomisch klug sind. Maßnahmen, die wir im Zweifel länger, als wir alle hoffen, durchhalten können und müssen. Nur so können wir der russischen Aggression wirkungsvoll entgegentreten.

Unsere wirtschaftliche Stärke ist einer unserer einflussreichsten Hebel. Unser Wirtschaftsmodell ist für den Wohlstand und somit für den sozialen Frieden in Europa unverzichtbar. Viele Unternehmen sind global aufgestellt. Sie haben Produktionsstätten in vielen Ländern, sie bedienen Absatzmärkte von unterschiedlichen Standorten aus und sichern Wachstum und Wohlstand dadurch weit über unsere Grenzen hinaus. Wenn in Deutschland die Versorgungssicherheit durch eigenes politisches Handeln nicht mehr gegeben wäre, würde uns dies destabilisieren und könnte Abwanderungen in andere Regionen der Welt zur Folge haben. Unser Wirtschaftsmodell und unser Wohlstand wären gefährdet, die (sozialen) Folgen nicht absehbar, und unser weltweiter Einfluss wäre – auf allen Ebenen – rückläufig.

Die Abwägung „Importstopp von Gas aus Russland“ stellt uns vor ein Dilemma. Klar ist: Deutschland muss unabhängig von russischer Energie werden. Und jedes Unternehmen muss sich auf einen möglichen Lieferstopp vorbereiten. Die Bundesregierung hat aber richtigerweise nicht sofort einen Importstopp für russisches Erdgas verhängt. Vielmehr arbeitet sie intensiv an Lösungen, die unsere Abhängigkeit von russischem Gas schnellstmöglich reduzieren und die europäische Versorgungssicherheit erhöhen und sicherstellen.

Wichtig ist jetzt, die Wirtschaft schnell und zielgenau zu entlasten

Dabei darf man die einzelnen Industrien nicht unabhängig voneinander betrachten. Das gilt gerade für die Gasversorgung. Auch wenn die Automobilindustrie weniger gasintensiv ist als andere Industrien, sind wir natürlich genau auf deren Produkte angewiesen.

Gleichzeitig bringen die sowieso schon steigenden (Energie)preise immer mehr Menschen und Unternehmen in Deutschland an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Mit dem zweiten Entlastungspaket hat die Bundesregierung einen Schwerpunkt auf eine schnelle und konkrete Entlastung der Bürgerinnen und Bürger gelegt. Dies hilft, die Kosten für Mobilität und Energie abzusenken. Damit sendet die Regierung ein wichtiges Signal: Mobilität bedeutet Teilhabe und muss für alle jederzeit bezahlbar bleiben.

Wichtig ist nun, auch die Wirtschaft schnell und zielgenau zu entlasten. Der Transformationsmotor für mehr Klimaschutz darf trotz der herausfordernden Zeiten nicht ins Stottern geraten – im Gegenteil, er muss noch kräftiger angekurbelt werden. Die dafür notwendige Kraftanstrengung war schon vor dem Krieg immens.

Auch angesichts der aktuellen Herausforderungen steht die Automobilindustrie unverändert zur klimaneutralen Mobilität. Wir gestalten sie mit Nachdruck, und wir sind überzeugt, dass die Transformation jetzt umso mehr der richtige Weg ist. Dafür bauen die Unternehmen Werke um und investieren allein bis 2026 rund 220 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Diese Transformation ist gleichwohl eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle Beteiligten – Unternehmen, Politik und Sozialpartner – müssen gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Nur dann wird sie zum Erfolg werden.

Dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Wir müssen aus Krisen lernen. Wir müssen mutige Entscheidungen treffen – und das nicht erst dann, wenn es nicht mehr anders geht. Schon die Coronapandemie hat die vielen Schwachstellen und den Reformbedarf in Deutschland noch einmal deutlich offenbart: Unser Land ist in Sachen Digitalisierung nicht konkurrenzfähig. Hinzu kommen viel zu langsame Prozesse und Verfahren, veraltete Verwaltungsstrukturen und ein Übermaß an Bürokratie. Hier und da wurde nachgesteuert – aber: Fortschritt im Schneckentempo kann sich eine Wirtschaftsnation wie die unsere nicht mehr leisten. Ein dauerhafter Wachstums- und infolgedessen Wohlstandsverlust wäre die bittere Folge.

Vor dem Hintergrund der geostrategischen Entwicklung werden die Reformen umso dringlicher. Die Kriegsfolgen treffen den europäischen Wirtschaftsraum unmittelbarer als etwa die USA oder den asiatisch-pazifischen Raum. Verharren wir weiter, sind Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft sowohl aufseiten der Realwirtschaft als auch der Kapitalgeber absehbar.

Deutschland droht massiv an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren

Durch den Dreiklang aus einer steigenden Inflation, der Herausforderung auf wichtigen Beschaffungsmärkten und Restriktionen auf Exportmärkten sind wir jetzt in einer Lage, in der Europa, aber vor allem Deutschland, massiv an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren droht.

Wir müssen aus den Krisen zügig Konsequenzen ziehen. Das gilt für den Auf- und Ausbau der digitalen Infrastruktur genauso wie für die Notwendigkeit schnellerer Planungs- und Genehmigungsverfahren und insbesondere für die Standortbedingungen mit Steuern, Abgaben und Umlagen, die im internationalen Vergleich endlich wieder wettbewerbsfähig werden müssen. Nur so erreichen wir die notwendige Effizienz und Resilienz, um geostrategisch relevant zu bleiben und unseren Wohlstand zu sichern.

Andere Länder Europas und Regionen der Welt sind auch wegen unterschiedlicher Voraussetzungen unabhängiger aufgestellt. Und mit diesen Ländern befinden wir uns im Wettbewerb. Aufgrund der bestehenden hohen Abhängigkeit von Ressourcenimporten aus diesen Ländern und Weltregionen ist es daher umso wichtiger, die politischen Weichenstellungen technologieoffen zu setzen.

Auch die internationalen Rahmenbedingungen müssen schneller und entschlossener gesetzt werden. Deutschland und Europa brauchen mehr Einsatz für freien und fairen Handel. Handels- und Investitionsabkommen sind nicht nur ein Beitrag für Wachstum und Wohlstand, sondern unterstützen auch gemeinsame Bemühungen für Klimaschutz, soziale Standards und Menschenrechte.

Zudem brauchen wir eine aktive Rohstoff-Außenpolitik und neue Energiepartnerschaften. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Märkte ohne uns verteilt werden. Hier muss Deutschland, hier muss Europa schneller agieren.

Die internationale Arbeitsteilung ist ein Erfolgsmodell, das Deutschland, Europa und international Wohlstand und einen langen Frieden gebracht hat. Dieses Modell ist nicht gescheitert, Russlands Bruch des Völkerrechts muss uns umso mehr ermutigen, mit anderen Ländern den friedlichen Austausch zu suchen. Trotzdem wird auch die Industrie aus der aktuellen Situation lernen und ihre Lieferketten weiter diversifizieren, Risiken überprüfen und Strategien überarbeiten müssen. Wir alle – Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – sind gefordert.

Die Autorin: Hildegard Müller ist Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA)

