Gastkommentar Wir brauchen weniger Bürokratie und mehr individuelle Verantwortung

Die nächste Generation macht Deutschlands Familienunternehmen jetzt krisenresistent. Politik und Verwaltung sollten dabei unterstützen statt bremsen, fordern Laura und Clara Sasse.

Die Autorinnen sind Vorständinnen der Gruppe Dr. Sasse, die Facility-Management anbietet. (Foto: Getty, Sasse) Clara und Laura Sasse

Durch die deutsche Wirtschaft geht ein Ruck. Die Boomer ziehen sich zurück, die Generationen X, Y und Z rücken nach ganz vorn. Wir gehören dazu.

Die scheidende Generation hat uns kluge Ratschläge hinterlassen, wie man mit Krisen im Unternehmen umgeht. Sie hat uns auch die eine oder andere Empfehlung gegeben, wie man Schwierigkeiten begegnet, die von den Märkten und Menschen außerhalb der Firma kommen.

Aber in einer Phase, in der die ganze Welt kopfsteht, helfen diese Erfahrungen nicht viel. Weil alle Zulieferer und Kunden betroffen sind, alle Geldgeber und Mitarbeitenden, weil Politik und Verwaltung den üblichen Weg verlassen – und die Lieferketten sowieso – ist es nicht damit getan, an ein paar Stellschrauben zu drehen und eine Handvoll Parameter neu zu justieren. Wir müssen mit aller Kraft unser Geschäft neu aufstellen.