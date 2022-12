Gastkommentar Wir haben die Zeitenwende zwar ausgerufen, aber nicht eingeleitet

In der Physik ist es ein bekanntes Phänomen: Wellen unterschiedlicher Provenienz, die einander überlagern, bilden neue, schwer vorherzusagende Muster, verstärken oder neutralisieren sich. Sie können zum Stillstand führen – oder auch zu einem Tsunami.

Ganz ähnliche Phänomene gibt es aktuell auch in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Die zeitliche Koinzidenz von Ereignissen, die Ballung von Problemen und Krisen führt hier zu einem Stresstest für Staat und Gesellschaft, der zugleich Besonnenheit und entschlossenes, auch unkonventionelles Handeln erfordert. Nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist uns dies deutlicher vor Augen geführt worden als in dem jetzt zu Ende gehenden Jahr.

Als die neue Regierungskoalition vor zwölf Monaten ihre Amtsgeschäfte aufnahm, einen ambitionierten Arbeitsplan vorlegte und ankündigte, nicht alles anders, aber vieles besser zu machen, da war eine gewisse Aufbruchstimmung durchaus spürbar.

Es gab ja auch genug zu tun: Reformstau in den Sozialsystemen, Investitionsstau bei Infrastruktur und Digitalisierung, Neujustierung der Außen- und Wirtschaftspolitik. Wer wollte, konnte zwar schon das drohende Unheil in Osteuropa erahnen – aber wer wollte das damals schon?

Keine zwei Monate später dann die Vollbremsung. Krise allenthalben. Zu den bekannten Katastrophen wie Klimawandel und Corona traten von einem Tag auf den anderen der Ukrainekrieg und die Energiekrise. Interferenzen. Und der Kanzler sprach gar von einer „Zeitenwende“.

Politik und Bürger haben beim Ukrainekrieg nur kurz innegehalten

Wenn Schlagworte eine plötzliche Konjunktur erleben, dann ist grundsätzliches Misstrauen angebracht. Ganz besonders, wenn es sich um Begriffe handelt, deren Bedeutungsschwere im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Tiefenschärfe steht. Dies gilt etwa, wenn der „Zeitenwende“ und dem „Zivilisationsbruch“ mit einem „Doppel-Wumms“ begegnet werden soll.

Das Land und die Gesellschaft haben sich, so könnte man meinen, unter dem Eindruck solch grundstürzender Ereignisse dramatisch verändert. Aber stimmt das wirklich?

Betrachtet man die vergangenen zwölf Monate, so haben sich Politik und Bürger überraschend oder erschreckend schnell wieder dort eingefunden, wo sie waren, ehe der russische Angriff auf die Ukraine sie für einen Moment zum Innehalten gezwungen hat: Die Spritpreise haben sich stabilisiert, die Horrormeldungen über einen Frostwinter ohne Heizung sind verklungen – und die Bahn fährt immer noch so aleatorisch wie zuvor.

Die Regierung lobt sich zum Einjährigen als vorzüglich, die Opposition schimpft sie unfähig – und Berlin streitet sich, ob Fahrräder auf Auto-Parkplätzen abgestellt werden dürfen. Das moderne Biedermeier ist längst zurück.

War also alles nur ein kurzer hysterischer Reflex? Nein – wir haben nur den Schuss nicht gehört. Oder leugnen einfach, dass der Knall ein Schuss war.

Wir brauchen weniger Regulierung, um Innovationen zu fördern und mit den USA mitzuhalten

Denn die Geschäftsgrundlage unserer „res publica“ hat sich, auch ohne „Zeitenwende“-Pathos, grundlegend verändert, die gesellschaftliche Tektonik verschoben.

Drei Beispiele, die diese Diagnose stützen:

Nicht erst seit der Sprengung der Gaspipeline Nord Stream wissen wir, wie dringlich es ist, die Energiewende viel schneller als bisher voranzutreiben. Der Ausbau erneuerbarer Energien muss rasant beschleunigt werden – und das mit allen verfügbaren Technologien von der Photovoltaik bis zum grünen Wasserstoff.

Aber was passiert? Regulatorische Vorgaben behindern noch immer den so nötigen Innovationsschub. So, als hätten wir alle Zeit der Welt, auch in Bayern endlich Windräder aufzustellen oder eine Starkstromleitung von Nord- nach Süddeutschland zu bauen.

Nicht zuletzt die Coronapandemie hat uns vor Augen geführt, welche Defizite Deutschland verglichen mit anderen EU-Staaten in Sachen Digitalisierung hat. Doch wichtige Innovationen wie die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte oder das E-Rezept werden unter dem Vorwand des Datenschutzes weiter verzögert – während die Kliniken unter Personalnot ächzen.

Und: Die deutsche Wirtschaft ist, gestützt auf globalen und fairen Handel, verwundbarer, als es den Anschein hatte. Auf breiter Front steigende Energiekosten, instabile Lieferketten und ein zunehmender Fachkräftemangel sind drei von vielen Treibern, die Standorte zum Beispiel in den USA für viele Unternehmen zunehmend attraktiver erscheinen lassen.

Also wäre es jetzt höchste Zeit, auch hier soweit möglich regulatorische Bremsen zu lösen, beispielsweise im Arbeitsrecht oder bei Genehmigungsverfahren. Aber nichts davon ist in Sicht.

Und die Politik? Hat schnell zu ihren alten Ritualen zurückgefunden. Ein Minister legt Ideen für eine Reform vor, Opposition und Bundesländer protestieren.

Es wird ein Diskussionsprozess aufgesetzt, der mindestens zwei Jahre dauern wird – aber dann ist ja schon wieder Wahlkampf und die Sache, da muss man kein Prophet sein, vertagt sich auf St. Irgendwann.

Es ist höchste Zeit, dass wir endlich die erforderlichen Schlüsse aus der Diagnose ziehen, die vor zehn Monaten unter dem Begriff „Zeitenwende“ gestellt wurde. Hier unverzüglich mit der notwendigen Therapie zu beginnen sollte die wichtigste Aufgabe sein, der sich Politik und Gesellschaft 2023 stellen – ja, stellen müssen.

Der Autor: Harald Christ leitet die Strategie- und Kommunikationsberatung Christ & Company. Zuvor war er bei verschiedenen Banken und Versicherungen im Topmanagement tätig. Bis April 2022 war er Bundesschatzmeister der FDP.



