Gastkommentar Wir müssen bei der Energiewende den Turbo einschalten

Auch wenn die „Zeitenwende“ des Bundeskanzlers allerorten zitiert und verwendet wird, passt für mich der Begriff „Polykrise“ besser als Zustandsbeschreibung der Gegenwart. Er wurde vom französischen Soziologen Edgar Morin in den 1970er-Jahren geprägt.

Nach 2022 greift allerorten Pessimismus um sich. Die Menschen verspüren zunehmend die Zuspitzung und Verkettung mehrerer Krisen in eine komplexe, irgendwie knäuelhafte Problemlage, aus der es nur schwer einen Ausweg zu geben scheint. Eine Polykrise eben.

Im Mittelpunkt steht die Energiekrise, auch weil sie für viele überraschend kam. Das ist das Wesen einer Krise: Plötzlich werden Probleme offengelegt, die lange bekannt waren, für die sich jedoch genauso lange nur Experten interessierten und gegen die zu wenig bis gar keine Vorsorge betrieben wurde.

Krisenbewältigung ist immer Detailarbeit. Eine einzige „Blut, Schweiß und Tränen“- oder auch Zeitenwende-Rede genügt nicht.

Schnell gab es vor einem Jahr die Idee, eine plausible Abschaltreihenfolge für Wirtschaft und Industrie im Fall einer Gasmangellage zu erarbeiten. Eine schier unlösbare Aufgabe. Schalteten wir energieintensive Glasbläsereien ab, würden keine Impfstoff-Fläschchen mehr hergestellt, schalteten wir chemische Betriebe ab, würde die gesamte Autoindustrie leiden, Landwirte würden ihre Felder nicht mehr düngen können.

Genauso verhält es sich mit den Lieferketten, deren multiple Abhängigkeiten sich im gleichen Zug zeigten. Genau das sind die Merkmale einer Polykrise – alles hängt zusammen.

Der Fachkräftemangel stößt uns insbesondere in der Energiewirtschaft auf, weil wir jetzt, in der Energiekrise, in umso kürzerer Zeit viele technische und infrastrukturelle Transformationsleistungen vor der Brust haben, die neben Digitalität eben auch eine Menge technisches Handwerk verlangen: von der Gebäudetechnik, dem Umbau von Heizungen über den Turbo-Ausbau von Erneuerbaren-Anlagen, dem Neubau von Stromleitungen bis zur Planung und zum Bau von Wasserstoffleitungen, nicht zu vergessen dem Aufbau intelligenter, bidirektionaler Stromnetzeinheiten, um nur eine Auswahl zu nennen.

Pessimismus kann die Antwort nicht sein. Was also tun? Die deutsche Gashamsterei des vergangenen Jahres war eine verständliche, aber eben keine von Weitsicht geprägte Entscheidung. Sie hat die Preise in ganz Europa nach oben getrieben und uns einmal mehr das Misstrauen unserer Nachbarn beschert.

Und: Sie drohte den Blick auf das wesentliche Ziel unserer Energiepolitik zu verstellen: die Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen. Wir müssen unsere (Energie-)Infrastruktur unabhängiger und robuster machen. Eine neue, politisch instrumentalisierte Debatte um die Kernkraft hilft da sicher nicht weiter.

Beim Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur liegt Deutschland hinter anderen Industrienationen

Die Agenda für Deutschland liegt klar auf der Hand. Das Erste ist die Angebotsausweitung beim Strom, also der forcierte Ausbau von Erzeugungsanlagen für Erneuerbare inklusive ihres Back-ups aus wasserstofffähigen Gaskraftwerken.

Dabei muss das Tempo der Umsetzung deutlich zulegen. Eine dringend vorzuziehende Maßnahme ist der lange vernachlässigte Übertragungs- und Verteilnetzausbau beim Strom.

Vor allem für den Ausbau der Verteilnetze brauchen wir Investoren schlagkräftigere finanzielle Anreize. Mit den gegenwärtigen Eigenkapitalverzinsungen wird es den dringend notwendigen Modernisierungsboom bei den Netzen nicht geben, schon gar nicht bei weiter steigenden Zinsen.

Gleiches gilt für den Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier liegt infolge der langsamen Entscheidungen ein fast verlorenes Jahr hinter uns. Beim Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur ist 2022 ebenfalls nichts Konkretes geschehen. Im Vergleich zu anderen Industrienationen haben wir einen gewaltigen Rückstand aufzuholen.

Auch hapert es bei der Reduktion der Gasabhängigkeit der deutschen Industrie. Auch hier fehlen unmissverständliche Ziele, ein Fahrplan sowie klare Anreize.

Die Beschleunigung einer Ergänzung des Energy-only-Marktdesigns, bei dem nur die tatsächlich erzeugte, nicht aber die von Reservekraftwerken vorgehaltene Energie vergütet wird, steht für Europa ganz oben auf der To-do-Liste. Schließlich ist zu prüfen, welche kurzfristigen Anreize es für den Ausbau von Back-up-Kraftwerken geben kann.

Energieunternehmen und Politik wissen das alles seit Langem, wir sind uns bei den meisten Zielen sogar grundsätzlich einig. Doch wir sind in vielem zu langsam.

Dies gilt übrigens nicht nur für Deutschland und Europa, sondern mit Blick auf die Bewältigung der Klimakrise auch für die gesamte Weltgemeinschaft. Das teils unwürdige Schachern um Privilegien bei der Klimakonferenz in Scharm el-Scheich und ihr enttäuschender Ausgang sind ein Menetekel für die Zukunft des Planeten.

Wenn eine Polykrise die ungünstige Verkettung einzelner Krisen bedeutet, wenn also vieles denkbar Schlechte gleichzeitig geschieht, dann entstehen auch Polychancen. Der Weg aus der Krise ist allen bekannt! Fangen wir an.

