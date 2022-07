Gastkommentar Wir müssen weniger Fleisch essen, um eine nachhaltige Welternährung zu sichern

Anders als Björn Lomborg in seinem Gastbeitrag vor einigen Tagen behauptet hat, brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Ökolandbau, argumentiert Urs Niggli.

Urs Niggli ist Professor für Agrarwissenschaften und Präsident des Schweizer Instituts für Agrarökologie. Von 1990 bis 2020 leitete er das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in der Schweiz. (Foto: Privat [M]) Der Autor

Björn Lomborg vom Copenhagen Consensus Centre hat in seinem Gastbeitrag für das Handelsblatt am 18.7.2022 tief in die Mottenkiste gegriffen und 40 Jahre wissenschaftliche Erkenntnisse der Agrarökologie und der globalen Debatten um die Ernährungssicherheit ignoriert.

Mit der „Ausweitung von Düngemitteln, Pestiziden und Bewässerungen“ und mit „gentechnischen Veränderungen des Saatguts“ steigere man die Nahrungsmittelproduktion, senke die Preise und lindere den Hunger, schrieb er. Das führte in wenigen Sätzen zu einem direkten Angriff auf die Besessenheit der Deutschen vom Ökolandbau, der zu ökologischen Krisen und Hungersnöten führe. Damit stellt er auch die aktuelle Landwirtschaftsstrategie der EU-Kommission infrage.

Betrachten wir die Fakten zum Ökolandbau, sofern sie auf wissenschaftlichen Daten und Modellen beruhen.

1. Der Ökolandbau hat nichts mit der Verknappung der Lebensmittel und einer Zunahme des Welthungers zu tun

Zwei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Welt werden nach den Methoden des Biolandbaus, 98 Prozent nach anderen Regeln bewirtschaftet.

