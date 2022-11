Gastkommentar Wir sollten Wasserstoff offshore direkt in der Nordsee produzieren

In Berlin haben wir das geflügelte Wort „Der Wedding kommt“. Es beschreibt den Zustand des hoffnungsvollen Wartens auf einen sozialen Aufschwung des Stadtteils.

Lange Zeit war Wasserstoff so etwas wie der Wedding unter den erneuerbaren Energieträgern. Über die Technologie wurde viel gesprochen, aber richtig viel passiert ist nicht.

Das ändert sich nun – derzeit entstehen zahlreiche Pilotanlagen. Die agieren und produzieren noch weitgehend isoliert und bedienen lokale Projekte – wie etwa wasserstoffbetriebene Busse im ÖPNV.

Diese Pilotanlagen müssen skaliert werden, damit sie wettbewerbsfähig produzieren können. Das gelingt nur mit den entsprechenden Netzen zum Transport von Wasserstoff sowie Vernetzung. Wir brauchen eine physische Pipelineinfrastruktur an Land und in Nord- und Ostsee sowie neue Wasserstoffprojekte, die Produktion, Transport und Nutzung abdecken.

Seit der „Zeitenwende“ ruft die Politik immer ambitioniertere Ziele aus. Aber Ausbauziele definieren ist das eine, diese auch zu erreichen, ist etwas anderes. Das zeigt die Entwicklung der Erneuerbaren der letzten Jahrzehnte. Zugleich haben wir immer weniger Zeit. Wir müssen also nutzen, was schon da ist – und kreativ denken.

Schwimmende Wasserstoff-Produktion spart Zeit und Geld

Bisher wird Windenergie in küstennahen Windparks direkt verstromt, um sie dann entweder ins Netz einzuspeisen oder mithilfe eines Elektrolyseurs grünen Wasserstoff zu erzeugen. Die Küstengebiete sind jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen nur begrenzt für Windparks nutzbar.

Daher werden Windanlagen auch immer weiter auf See errichtet. Für die Ableitung des dort erzeugten Stroms sind jedoch immer längere Kabel vonnöten, was zu signifikant höheren Investitions- und Wartungskosten führt.

Eine spannende Alternative ist Offshore-Elektrolyse, also die Umwandlung des Windstroms in Wasserstoff direkt auf hoher See auf Plattformen, Schiffen, künstlichen oder natürlichen Inseln. Der Abtransport des Gases erfolgt dann durch umgenutzte Erdgaspipelines, die bereits in großer Zahl auf dem Boden der Nordsee liegen.

Die Bündelung von Windkraft und Elektrolyse treibt zum Beispiel die Aquaventus-Gruppe voran: Das Projekt Alphaventus soll einmal in der Deutschen Bucht mit einer installierten Leistung von rund 300 Megawatt auf einer oder mehreren Elektrolyse-Plattformen bis zu 22.000 Tonnen an grünem Wasserstoff erzeugen, die dann per Pipeline an Land transportiert werden. Würde diese Menge beispielsweise in der Stahlproduktion eingesetzt, könnten etwa 0,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.

Ein anderer Ansatz ist das sogenannte FPSO-Konzept, welches in der Öl- und Gasindustrie seit langer Zeit etabliert ist: schwimmende Produktion, Lagerung und Entladung sind hierbei auf Schiffen gebündelt, vergleichbar mit Flüssiggas(LNG)-Tankern. Die Schiffe löschen ihren „Fang“ an LNG-Terminals und fahren dann wieder zu den Hochsee-Windparks zurück.

Die Anlehnung an bestehende Öl- und Gastechnologien hat große Vorteile: Die Infrastruktur ist vorhanden und muss nur modifiziert werden. Da wir weder Zeit noch das Geld haben, um eine komplett neue Wasserstoffinfrastruktur aufzusetzen, ist Technologie-Recycling ein großer Pluspunkt. Schwimmende Lösungen sind zeitsparend – das Flüssigerdgasterminal in Wilhelmshaven kann deshalb bereits im Dezember 2022 in Betrieb gehen.

Es gibt aber auch eigens für die Offshore-Wasserstoffproduktion gebaute Schiffe. Erst im September wurde an der französischen Atlantikküste eine Versuchsplattform in Betrieb genommen, die den auf einer ebenfalls schwimmenden Offshore- Windkraftanlage produzierten grünen Strom in grünen Wasserstoff umwandeln wird.

Die Nordsee ist für Offshore-Wasserstoffproduktion perfekt geeignet

Auch wenn wir bei der Technologie das Rad nicht neu erfinden müssen, ist der Kreativität der Unternehmen bei der Entwicklung neuer Wertschöpfungsmodelle keine Grenzen gesetzt. Gerade hinter dem trockenen Begriff „Sektorkopplung“ steckt viel Musik: Offshore-Betreiber erschließen dabei das Gasgeschäft, und Chemieunternehmen steigen ins Offshore-Windgeschäft ein, um grünen Strom und womöglich bald grünen Wasserstoff zu erzeugen.

Gerade der Wirtschaftsraum Nordsee ist aufgrund der vielen europäischen Anrainer, der klimatischen Bedingungen und der vorhandenen technischen Infrastruktur perfekt geeignet, um den Grundstock für eine regionale Wasserstoffproduktion zu bilden.

Wir sollten deshalb die Vision verfolgen, den European Hydrogen Backbone vom Land auf die Nordsee auszuweiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Aufbau einer Wasserstoff-Produktion in der Nordsee der Energiewende zusätzlichen Schwung geben können und so die Energieunabhängigkeit und wirtschaftliche und politische Resilienz stärken.

Mit anderen Worten: Der Wasserstoff kommt.

Der Autor:

Jürgen Peterseim ist Senior Manager bei der Wirtschaftsprüfung PwC.

