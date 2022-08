Gastkommentar Zeitenwende – Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen

Am 31. Dezember 2022 läuft die Frist des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ab: Bis dann sollen 575 Verwaltungsleistungen bundesweit digitalisiert zur Verfügung stehen. Zunächst aber nur – wenig anspruchsvoll – die Eingabemasken, keine voll digitale Weiterverarbeitung der Daten.

Das Ergebnis steht noch nicht fest, aber mehr als 55 Verwaltungsleistungen werden am Jahresende wohl nicht digitalisiert sein. Das OZG ist in seiner jetzigen Form also gescheitert! Dabei ist Digitalisierung der Schlüssel schlechthin für den Abbau unnötiger Bürokratie, für schlankere Prozesse und die Vereinfachung von staatlichen Dienstleistungen.

Deutschland wird immer weiter abgehängt, nicht nur in Sachen Digitalisierung. Wenn wir uns die Bürokratie anschauen, so wächst sie immer mehr. Nicht nur EU-Recht oder Bundes-, Länder-, Kommunalgesetze treffen die Wirtschaft, sondern auch Vorgaben von Berufsgenossenschaften, Kammern bis hin zu technischen Normen. Für die großen Unternehmen sind das immense Kosten, für die kleinen kann es der Ruin sein.

Die Ministerien in Berlin werden mit jeder Legislaturperiode immer größer. Innen- und Wirtschaftsministerium allein haben jeweils sieben Staatssekretäre mit entsprechenden Mitarbeiterzahlen. Das Kanzleramt soll sich sogar flächenmäßig verdoppeln: Einen Aufschrei höre ich dazu nirgendwo.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dabei ist größer nicht unbedingt besser – im Gegenteil. Je größer der Apparat, desto schwerer lässt er sich steuern und desto mehr ist er mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Deshalb ist der stetige und pauschale Ruf nach mehr Personal kontraproduktiv – zumal geeignete Bewerber gar nicht mehr gefunden werden können.

>> Lesen Sie hier: Infrastruktur – Deutschland braucht einen Modernisierungsplan

Mein Vorschlag: Es darf nur noch neue Stellen für die Vereinfachung und Digitalisierung der kompletten Prozesse in den Behörden geben, der Rest muss aus dem Bestand geleistet werden.

„Wir haben einen Arbeitnehmermarkt“

Ein weiterer Grund für wachsende Bürokratie ist das Streben nach Einzelfallgerechtigkeit. Daraus ergibt sich der permanente Drang, alles bis ins Detail zu regeln, anstatt das Regelungsziel klar zu benennen, ohne Lösungswege im Detail vorzugeben, und den Fachleuten vor Ort die Umsetzung zu überlassen.

Wir brauchen wesentlich schnellere Genehmigungsverfahren, und das nicht nur bei Windkrafträdern und LNG-Terminals, sondern auch für Brücken, Straßen und Fabrikhallen. Was bei erneuerbaren Energien geht, muss an anderer Stelle auch ermöglicht werden.

Auch die Arbeitswelt hat sich völlig geändert: Wir haben einen Arbeitnehmermarkt! Die Mitarbeiter suchen sich das Unternehmen aus, für das sie arbeiten wollen, nicht mehr umgekehrt. Das ist an der Gesetzgebung überhaupt nicht zu erkennen: Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht wieder neue Vorgaben bis ins kleinste Detail gemacht werden, die wiederum neue Bürokratie verursachen.

Der Föderalismus in Deutschland ist Segen und Fluch zugleich. In der heutigen Zeit kommt er zunehmend an seine Grenzen. Um ihn zu bewahren, müssen wir ihn reformieren.

Ein Beispiel aus der Verwaltungs-IT: Hier muss der Bund klare Vorgaben für Basiskomponenten und Schnittstellen machen, an die sich Länder und Kommunen halten müssen. In diesem Sinne soll der Herbst genutzt werden, um alle Stakeholder an den Tisch zu holen und die Voraussetzungen für ein erfolgreiches „OZG 2.0“ zu schaffen.

„Regulierung im Reparaturbetrieb“

Der Gesetzgebungsprozess wird immer hektischer – das geht zulasten der Qualität und Praxistauglichkeit des Rechts. Die Koalitionspartner diskutieren erst sehr lang, um sich politisch zu einigen. Dann wird in Windeseile ein Gesetz geschrieben und ins Parlament eingebracht, teils mit aberwitzigen Fristen von wenigen Stunden für die Beteiligung von Fachleuten anderer Ressorts, aus Verbänden und von Betroffenen.

Es ist zum Regelfall geworden, dass die vorgegebenen Beteiligungs- und Beratungsfristen nicht mehr eingehalten werden. Dann kann man keinen Praxischeck durchführen, kann nicht über Alternativen diskutieren und auch nicht die Auswirkungen eines Gesetzes quantifizieren.

>> Lesen Sie hier: Steuersenkung auf Gas – Ein dreifacher Fehler zu einem Milliarden-Preis

Das Gesetz tritt daraufhin in Kraft, koste es, was es wolle. Erst in der Praxis zeigen sich dann die Defizite, bis Rechtsprechung oder Gesetzesnovellen Abhilfe schaffen: Regulierung im Reparaturbetrieb.

Ab 2023 kommt der Digitalcheck: Kann das Gesetz digital über die drei Ebenen Bund, Länder, Kommunen umgesetzt werden? Dafür müssen die Ministerien den Vollzugsprozess im Detail beschreiben und die Schnittstellen mit den Betroffenen abstimmen – und zwar bevor der erste Paragraf geschrieben wird.

So sollten Gesetze in Zukunft generell gemacht werden: Mehr Zeit für gutes Regelungsdesign erleichtert die Umsetzung. Sicher kann auf diese Weise kein zeitkritisches Gasnotstandsgesetz verabschiedet werden, aber das Gros der Gesetze schon!

Außerdem sollten deutlich mehr Gesetze befristet werden, damit einer eventuellen Verlängerung eine Prüfung und Debatte vorausgehen. Die Evaluierung der Gesetze muss generell mehr Konsequenzen haben und auch Empfehlungen zur gänzlichen oder teilweisen Abschaffung beinhalten können, weil Regelungen nicht das Richtige bewirken.

„Deutschland steigt in vielen Rankings immer weiter ab“

Behörden sind keine Unternehmen, aber sie müssen effizienter werden. Heute gibt es keine Anreize dafür, im Gegenteil. Deshalb brauchen wir Audits in Behörden und Leistungsvergleiche zwischen Ländern und Kommunen: Wie lang dauert die Nachbesetzung offener Stellen? Wie schnell kann man ein Unternehmen gründen, wie viele Behörden muss der Unternehmer dafür aufsuchen?

Best Practices sollten bekannter gemacht werden und die besten Behörden auszeichnen. In den Behörden sind viele Stellen unbesetzt. Durch Digitalisierung können einfache Tätigkeiten automatisiert und Arbeitskapazitäten produktiver genutzt werden.

Langsam dämmert es uns: So wie heute kann es nicht weitergehen! Deutschland steigt in vielen Rankings immer weiter ab. Zugleich besteht die Gefahr, dass die Demokratie an Akzeptanz verliert, wenn Staat und Verwaltung die Erwartungshaltung der Menschen nicht mehr erfüllen.

Der Frust wächst, gerade bei den Jungen, die den Komfort privatwirtschaftlicher Onlinedienstleistungen gewohnt sind. Und die dringend gesuchten Fachkräfte aus dem Ausland? Die überlegen es sich schon jetzt zweimal, ob sie ins komplizierte Deutschland gehen. Eine zeitgemäße, moderne Verwaltung ist ein echter Standortfaktor und Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Können sich Politik und Verwaltung selbst reformieren? Vielleicht geht es uns dafür noch zu gut. Doch die Welt um uns herum schläft nicht. Entwicklungen sind immer häufiger disruptiv: Einmal verlorene Positionen sind oft für immer weg.

Wenn wir Wohlstand und Stabilität in unserem Land erhalten wollen, müssen wir jetzt umsteuern. Die Ampel ist als Modernisierungs- und Zukunftskoalition angetreten. Dieses Versprechen muss sie einlösen.

Jede vermeidbare Minute administrativen Aufwands, jeder eingesparte Euro bürokratischer Kosten in Unternehmen, Behörden und bei Bürgerinnen und Bürgern hilft, die Ressourcen und kreativen Kräfte freizusetzen, die dieses Land braucht, um die großen Transformationsfragen der heutigen Zeit erfolgreich meistern zu können. Wir brauchen eine echte Zeitenwende und – wie Roman Herzog einst formulierte – einen „Ruck“, der durch Deutschland geht!

Der Autor: Lutz Goebel ist Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats.

Mehr: Editorial – Deutschland steckt in der Komplexitätsfalle