Kolumne: Russische Impressionen Der Westen darf nicht zum Business as usual zurückkehren

Die Menschen in Europa und ihre Politiker haben genug vom Krieg in der Ukraine. Die westlichen Länder dürfen jetzt aber nicht dazu übergehen, „Realpolitik“ mit Russland zu betreiben.

Wenn ich an meinem provisorischen Aufenthaltsort in Georgien, an den ich und meine Kollegen aus Moskau geflohen sind, wissen möchte, was dieser Krieg für normale Bürger im fernen Berlin bedeutet, surfe ich auf der Webseite der „Bild“-Zeitung – eine populärere Nachrichtenquelle aus Europa ist mir unbekannt. Dort konkurrierten Meldungen über die Kampfhandlungen in der Ukraine noch vor wenigen Tagen mit Berichten über Robert Lewandowski, der den FC Bayern verlässt, und Ricky Martin, der seinen Urlaub in Cannes genießt.

Heute – ich schreibe diese Zeilen am Montag – tauchen schon Schlagzeilen über die steigende Inflationsrate in Deutschland sowie die besten Abnehmtipps an erster Stelle auf. Wer weiß, vielleicht werden Fotos mit den besten Busen Deutschlands bereits morgen den langweiligen Meldungen über die Zahl der neuen Toten und Verletzten vorangestellt.