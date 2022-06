Kolumne: Russische Impressionen Weg von der Nostalgie: Exil-Russen müssen sich nützlich machen

Viele Russen im Exil stecken gedanklich noch in ihrer alten Heimat fest. Sie müssen endlich aufwachen – und ihrer Verantwortung in der neuen Heimat gerecht werden.

Das Moskau, in dem ich mich befinde, wenn ich meine Mietwohnung in Tiflis verlasse, scheint ideal zu sein. Das ist kein Tippfehler: Es vergeht kein Tag in der georgischen Hauptstadt, an dem ich nicht Bekannte oder Kollegen aus dem früheren Leben in meiner Heimat wiedertreffe. In dieser Arche Noah gibt es Zehntausende von ihnen.

Unser Alltag im zunehmend gespaltenen Russland war in den vergangenen Jahren eine Reise von einer Blase in die andere: Da waren die Gleichgesinnten im Arbeitsteam, im Freundeskreis und in Cafés mit dem bürgerlichen Milieu.

Beim Einkaufen, in der U-Bahn oder auf einer Dienstreise begegnete man hingegen unweigerlich Mitbürgern mit ziemlich anderen Werten.

Nun stellt sich heraus, dass die Mehrheit meiner Landsleute, die im Februar den Beginn des von ihrem Staat entfesselten Krieges befürworteten, anscheinend aus diesen Menschen besteht.

