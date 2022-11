 Prüfers Kolumne: Musk macht wütende Twitterer wütender

Viele, die Twitter mögen, mögen Elon Musk nicht. Das ist schade, weil dem jetzt Twitter gehört. Das Netzwerk hat damit immerhin einen Vorteil – man weiß, wo sich die Wütenden herumtreiben.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Jetzt, wo Twitter in den Händen Elon Musks ist, sind viele Menschen entsetzt. Denn einerseits mögen sie Twitter, Elon Musk wiederum aber nicht. Und sie fürchten sich davor, was die Hände von jemandem wie Elon Musk mit Twitter anstellen können.

Ich persönlich bin da sehr entspannt. Ich bin kein Freund von Elon Musk, nicht einmal auf Facebook. Aber selbst einem finsteren Genie würde, glaube ich, nicht viel einfallen, wie man Twitter noch schlimmer gestalten könnte, als es schon ist.

Es ist für mich eine Maschine, die es schafft, einigermaßen vernünftige und aufgeschlossene Menschen binnen weniger Wochen in penetrante Dauermeiner, Fingerzeiger und Widerwärte zu verwandeln. Wer auf Twitter, wie man ja sagt, unterwegs ist, der erliegt schnell der Illusion, dass das, was man so im Kopf hat, wie man die Welt anschaut und wie man die Dinge so einschätzt, unbedingt geäußert werden muss, und zwar immer.