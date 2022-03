 Prüfers Kolumne: Smalltalk ist der wahre Karrieretreiber

Die wirtschaftlichen Schäden durch Smalltalk am Arbeitsplatz sind hoch, aber lohnen sich. Denn der tägliche Plausch schweißt Mitarbeiter zusammen.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Den US-amerikanischen Unternehmen entgehen jährlich 1,5 Milliarden Dollar durch Smalltalk. Diese Nachricht habe ich in der „Süddeutschen Zeitung“ gelesen. Demnach würden US-Arbeitnehmer pro Tag 118 Minuten einfach so verquatschen: mit Konversationen über das Wetter, Krankheiten und Fernsehsendungen. Dies würde zu massiven Einbußen führen. 118 Minuten am Tag!

Wenn man diesen Zahlen trauen kann, dann scheint das eigentliche Talent der Amerikaner im scheinbar ziellosen Reden zu liegen. Wie kann man über eine Serie, die man am vergangenen Abend gesehen hat, länger reden, als die Serie selbst dauert? Diese Statistik straft damit auch all jene Lügen, die über die angebliche Sprachlosigkeit der Gesellschaft klagen. Denn dass wir uns den ganzen Tag über Bildschirme beugen, führt offenbar nicht dazu, dass wir einander weniger zu sagen haben.