Prüfers Kolumne Warum uns ein „Danke“ vor der Roboter-Apokalypse retten könnte

Roboter erledigen Dienstleistungen, weil Menschen keine Lust mehr auf diese Jobs haben. Wir sollten sie gut behandeln. Wer weiß schon, was uns noch erwartet?

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Ich habe in der New York Times gelesen, dass künftig immer mehr Dienstleistungen durch Roboter erledigt werden sollen. Und zwar vor allem weil Menschen diese Sachen nicht mehr machen wollen. Zum Beispiel Botengänge. Lieferdienste haben einen großen Bedarf an Personal, aber die Arbeit ist nicht attraktiv und auch nicht allzu gut bezahlt.

Auch für andere Serviceleistungen bekommen Unternehmen schwer Personal, etwa für Wachdienste oder in der Gastronomie. Einfach die Löhne massiv zu erhöhen, funktioniert leider nicht, weil dabei die Profite sinken würden. Es ist wirklich schade, dass das Servicepersonal heute ein so kleines Herz für den Kapitalismus hat.

Die Hilfe soll nun von Robotern kommen. Es gibt Hersteller, die sich auf Service- und Lieferungsroboter spezialisiert haben und nun auf das große Geschäft hoffen. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Es würde mich aber nicht überraschen.