Prüfers Kolumne Was hinter der Krise der Fitnessstudios steckt

Nachdem die Pandemie ihren Schrecken weitgehend verloren hat, sind die Deutschen wieder von ihren Heimtrainern abgestiegen. In den Studios sind sie aber offenbar dennoch nicht wieder angekommen.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Ich habe gelesen, dass die Fitnessstudios in Deutschland in der Krise sind. Laut „Spiegel“ sollen nur noch 9,3 Millionen Menschen in Deutschland Mitglied sein, etwa 20 Prozent weniger als vor der Coronapandemie.

Ich muss sagen, vermutlich hat niemand zu dieser Krise mehr beigetragen als ich. Ich war noch keine Sekunde meines Lebens Mitglied in einem richtigen Fitnessstudio, im Gegensatz zu meinen Eltern und meinen Kindern. Ich glaube, es liegt an meiner Sozialisation. In den 1990er-Jahren, als die Studios in Deutschland größere Verbreitung fanden, waren sie der Ort, an den vor allem Männer, die ihren Oberkörper gern zeigten, gingen, um ordentlich zu pumpen.

Ich für meinen Teil fand es nicht einmal im Freibad eine gute Sache, meinen Körper zu zeigen. Also waren all jene Fitnessstudios für mich verbotene Zonen. Ich hätte Befürchtungen gehabt, einfach von einer Hantelbank erschlagen zu werden.