 Prüfers Kolumne: Was ich von einem vergessenen Handyvertrag über Identitätsdiebstahl gelernt habe

Ich habe einen Vertrag abgeschlossen, dafür aber nie eine Rechnung erhalten. Nun kam sie doch. Ein guter Zeitpunkt um über mein Langweilerleben nachzudenken.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Neulich bekam ich eine Rechnung von einem Mobilfunkbetreiber. Der schrieb mir, dass sie Geld von mir bekommen für die Bereitstellung eines Mobilfunkanschlusses. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Normalerweise schreiben mir Mobilfunkanbieter, dass es nun ganz, ganz günstig wird.

Der Mobilfunkanschluss war nämlich gar nicht so günstig. So etwas hätte ich niemals freiwillig abgeschlossen, dachte ich. Der Mobilfunkanbieter hatte mir sogar eine Kundennummer gegeben. Als ich bei der Hotline anrief, rieten sie mir, zu kündigen, was ich unmittelbar tat.

Aber wie war ich da reingeraten? Ich konnte mich gut erinnern, in den vergangenen Monaten keinen Mobilfunkvertrag unterschrieben zu haben. Aber war ich das überhaupt selbst? Hat vielleicht irgendwer in meinem Namen so einen Vertrag unterschrieben? Ich höre immer viel über Identitätsdiebstahl. Neulich las ich einen erschütternden Bericht in der „Welt am Sonntag“ über einen gewissen Christian Hübner. Der Name war von der Redaktion geändert worden.