Gastkommentar – Beyond the obvious Der Klimadiskurs muss ehrlicher werden

Wenn Schäden des Klimawandels übertrieben und Kosten der Gegenmaßnahmen kleingerechnet werden, erscheinen auch ineffiziente Maßnahmen vernünftig, warnt Daniel Stelter.

Die Bundesregierung möchte die erneuerbaren Energien ausbauen. (Foto: imago stock&people) Windrad spiegelt sich in Photovoltaikanlagen

Auch bei Klimaschutzmaßnahmen gelten Grundanforderungen von Effizienz und Effektivität, wenn wir etwas erreichen wollen. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine Jahrhundertaufgabe, ein Marathon, kein Sprint. Deshalb müssen wir aufpassen, dass uns nicht bereits weit vor dem Ziel die Puste ausgeht, sei es wegen fehlender gesellschaftlicher Unterstützung oder aus Mangel an materiellen Ressourcen.

Angesichts der unstrittig enormen Kosten der Klimaschutzmaßnahmen setzen nicht wenige Politiker, Journalisten und Wissenschaftler darauf, den potenziellen Klimaschaden möglichst groß darzustellen.

Man kommuniziert also – wie vor Kurzem das Klima- und Wirtschaftsministerium – möglichst hohe wirtschaftliche Schäden und schreckt dabei nicht davor zurück, Szenarien, die selbst der Weltklimarat für unwahrscheinlich hält, in den Mittelpunkt zu stellen, wie das Szenario RCP-8.5, das einen extrem ungünstigen „Repräsentativen Konzentrationspfad“ für CO2 in der Atmosphäre unterstellt.