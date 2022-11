Gastkommentar – Beyond the obvious Es braucht keine höheren Steuereinnahmen – sondern ein moderneres Abgabensystem

Dem Staat mangelt es nicht am Geld, der Politik aber am Willen, das Geld richtig zu verwenden. Die Argumente für höhere Steuern überzeugen nicht, meint Daniel Stelter.

Der Sachverständigenrat plädiert in seinem neuesten Gutachten für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder einen Energiesoli für Besserverdienende. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Sachverständigenrat

Still und heimlich wird die Erbschaftsteuer erhöht, indem vererbte Immobilien ab Anfang 2023 höher bewertet werden. Der Sachverständigenrat plädiert in seinem neuesten Gutachten für einen höheren Spitzensteuersatz oder einen Energie-Soli für Besserverdienende.

Endlich, so rufen viele Politiker, kommt das Thema von Steuererhöhungen wieder auf den Tisch. Und linke Ökonomen, wie der Wirtschaftsweise Achim Truger, behaupten mit Blick auf Länder wie Frankreich, dass wir noch Potenzial für höhere Belastungen hätten. Dabei könnten wir uns auch am OECD-Durchschnitt oder an Ländern wie Spanien orientieren, in denen die Steuerbelastung geringer ist als in Deutschland. Was könnte für höhere Steuern in Deutschland sprechen?