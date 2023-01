Gastkommentar – Beyond the obvious Gerichte halten die Transferunion nicht auf – daher muss die Politik handeln

Die Vorstellung, man könne die Folgen einer schlecht konstruierten Währungsunion durch rechtliche Vorkehrungen vermeiden, war naiv, meint Daniel Stelter. Die Politik muss selbst umsteuern.

Die obersten Richter in Karlsruhe haben den Wiederaufbaufonds der EU durchgewunken. Nach Auffassung der Richter liegt kein „offensichtlicher Verstoß“ gegen deutsches und EU-Recht vor. (Foto: dpa) Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht hat Anfang Dezember den sogenannten Wiederaufbaufonds der EU durchgewinkt. Nach Auffassung der Richter liegt kein „offensichtlicher Verstoß“ gegen deutsches und EU-Recht vor.

Einen Verstoß gegen das Bail-out-Verbot, also eines Herauspaukens überschuldeter Staaten durch die Gemeinschaft, sahen die Richter nicht – obwohl die vom Gericht befragten Ökonomen durchaus konstatierten, dass der Fonds Neuverschuldung der Mitgliedstaaten in erheblichem Umfang ersetzt. Ohnehin handele es sich um eine „Ausnahmeregelung“. Und ein Einstieg in eine Transferunion wäre damit nicht verbunden.

Mit einem ausführlichen Minderheitsvotum stellt sich Verfassungsrichter Peter Müller allerdings gegen diese Einschätzung. Überzeugend legt er dar, dass der Wiederaufbaufonds der Einstieg in eine dauerhafte und grundlegende Veränderung der europäischen Finanzarchitektur sei, der die erforderliche rechtliche Grundlage fehle – eine Transferunion durch die Hintertür also.