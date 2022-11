Gastkommentar – Beyond the obvious „Mehr Ikea wagen“: Deutschland muss endlich das Benchmarking lernen

Statt von Erfolgen anderer zu lernen und deren Lösungen einzukaufen, entwickeln wir langwierig und teurer unsere eigenen, bemängelt Daniel Stelter. Das schadet der Zukunftsfähigkeit.

Besonders bei den Informationstechnologien hängt Deutschland hinterher. (Foto: dpa) Serverschränke

Das systematische Lernen von anderen, gerade auch von Wettbewerbern, ist in der Wirtschaft weit verbreitet. Man spricht von „Benchmarking“. Dabei vergleicht man zum Beispiel die Kosten der eigenen Produktion mit denen anderer Unternehmen, um sich selbst zu verbessern.

Benchmarking sollte nicht nur in Unternehmen Pflicht sein, sondern auch in Staaten. Eine Fülle von Studien untersucht und vergleicht regelmäßig Länder nach verschiedenen Kriterien. Diese Studien messen die relative Leistungsfähigkeit eines Staates und vergleichen diese mit früheren Zeiträumen. So belegt Deutschland im „Global Competitiveness Report“ des Weltwirtschaftsforums seit Jahren einen der vorderen Plätze. Vor uns liegen Singapur, die USA, Hongkong, die Niederlande, die Schweiz und Japan.

Bei einem genaueren Blick in den Bericht erkennt man Indikatoren, die wichtige Anhaltspunkte über die künftige Leistungsfähigkeit eines Landes geben. So belegen wir bei der Infrastruktur nach Einschätzung des Weltwirtschaftsforums Platz acht. Schaut man noch genauer hin, liegt das vor allem an früheren Investitionen.