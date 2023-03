Gastkommentar – Beyond the obvious Was die Wirtschaftspolitik gegen Stagnation tun kann

Westliche Gesellschaften stehen vor einer erheblichen Belastungsprobe, warnt Daniel Stelter. Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, dieser zu begegnen.

Einiges spricht dafür, dass die Inflationsraten in den kommenden Monaten sinken werden. (Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser) Containerhafen

Die Prognosen der OECD sind nicht vielversprechend. Für den Zeitraum von 2020 bis 2030 rechnet der Klub der Industrieländer nur mit geringen Wachstumsraten. Inflationsbereinigt sind danach für die größten Industrie- und Schwellenländer nicht mehr als ein Prozent Wachstum pro Jahr realistisch, aufgrund von geringen Produktivitätszuwächsen und der demografischen Entwicklung. Verteilungskonflikte sind damit angesichts der stark steigenden Kosten der alternden Gesellschaft unvermeidlich.

Es scheint sich zu bewahrheiten, was der frühere US-Finanzminister und Ökonom Larry Summers bereits im Jahre 2013 in einer viel beachteten Rede prognostizierte: die westliche Welt sei, in einer „säkularen Stagnation“ gefangen, einer langen Phase geringen Wachstums. Kurz gefasst sei der Westen auf dem japanischen Weg.

In den vergangenen zehn Jahren ist es in der Tat nicht gelungen, zu dem Trendwachstum der Jahre vor der Finanzkrise zurückzukehren. Allen Bemühungen der Geldpolitik zum Trotz – Null- und gar Negativzins, massive Aufkaufprogramme von Wertpapieren – blieben Wachstum und Inflation gering.