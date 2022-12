Gastkommentar – Homo oeconomicus 1230 Milliarden Dollar US-Investitionen: Europa braucht ein eigenes Förderprogramm

Unter anderem mit dem Inflation Reduction Act betreiben die USA Industriepolitik zum Nachteil Europas, meint Peter Bofinger und fordert eine Antwort der EU.

Der Inflation Reduction Act soll Käufer von in den USA gebauten Elektroautos begünstigen. (Foto: Hearst Newspapers/Getty Images) Person lädt E-Auto

Die Empörung über das Inflationsbekämpfungs-Gesetz der US-Regierung, den Inflation Reduction Act (IRA), ist groß: Die darin vorgesehene Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge soll für Autos gewährt werden, die in den USA zusammengebaut wurden und deren Batterien zu einem wesentlichen Teil aus den USA oder von Freihandelspartnern stammen.

Da man die USA kaum von diesem Vorhaben abbringen wird, stellt sich die Frage nach der adäquaten Reaktion. Deutschland kann im nationalen Alleingang wenig bewirken. Die Antwort muss von der EU kommen.

Dazu sollte man sich der Dimension der von Joe Biden bisher initiierten Programme bewusst werden. Das „Bipartisan Infrastructure Law“ (BIL) von 2021 bringt zusätzliche Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 550 Milliarden Dollar in den nächsten fünf Jahren. Die Mittel gehen jeweils zur Hälfte in die Verkehrsinfrastruktur und die Energieinfrastruktur.