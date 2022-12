Gastkommentar – Homo oeconomicus 20.000 Euro bei Volljährigkeit – Wie ein Grunderbe mehr Wohlstand und Gerechtigkeit schaffen könnte

Nachdem die Weihnachtsgeschenke alle ausgepackt sind, ist es Zeit, über ein wirklich großes Geschenk nachzudenken. Wie wäre es, wenn jeder Bürger mit Volljährigkeit vom Staat einen Vermögensbetrag von 20.000 oder sogar 60.000 Euro ausgezahlt bekäme? Zur freien Verfügung.

Dieser unter dem Begriff Grunderbe diskutierte Vorschlag ist 200 Jahre alt und erscheint in der politischen Diskussion immer wieder in leicht verändertem Gewand.

Er wurzelt im Liberalismus, für den Freiheit und Eigentum eng verknüpft sind. Wenn Eigentum eine Bedingung von Freiheit ist, dann ist es ein Problem, wenn die Hälfte der Bevölkerung über kein oder kaum privates Vermögen verfügt.

Die ungefähr 18 Billionen Euro Privatvermögen in Deutschland sind so verteilt, dass nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fast zwei Drittel davon den obersten zehn Prozent der Vermögensbesitzer gehören, während die unteren 50 Prozent sich mit 1,5 Prozent des Kuchens begnügen müssen.

Damit fehlt der Hälfte der Bürger nicht nur eine Absicherung in Notsituationen, sondern ihnen entgehen auch wesentliche Möglichkeiten, die mit Vermögensbesitz verbunden sind. Sei es der Eigenanteil zur Finanzierung einer Immobilie, das Geld für eine bessere Ausbildung oder das Kapital für den Gang in die Selbstständigkeit.

Breitere Vermögensbildung ist seit Langem ein politisches Ziel, doch Arbeitnehmersparzulage, Sparerfreibeträge oder Wohnungsbauprämien sind zu mickrig, um an der Vermögenslosigkeit der unteren Bevölkerungshälfte etwas zu ändern. Ein Grunderbe würde Chancen in der Gesellschaft gerechter verteilen. Und es wäre ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit.

Denn Vermögen würde dann auch jungen Menschen zur Verfügung stehen, die dieses für Investitionen in ihr Humankapital oder in Unternehmensgründungen investieren könnten, was der Volkswirtschaft zugutekäme. Das steht im Gegensatz zu herkömmlichen Erbschaften, die nicht nur sehr ungleich verteilt sind, sondern den Erben oft erst kurz vor dem Renteneintritt zufließen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass ein Grunderbe von 20.000 Euro jährlich 15 Milliarden Euro kosten würde. Dieser Mittelbedarf könnte mit Einnahmen aus einer Erhöhung vermögensbezogener Steuern gedeckt werden. Diese sind in Deutschland im internationalen Vergleich besonders niedrig. Jährlich wird in Deutschland Vermögen von geschätzt bis zu 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. 15 Milliarden Euro entsprächen vier Prozent dieses jährlichen Vermögenstransfers.

Ein Grunderbe wäre eine echter Schritt hin zu einer Gesellschaftsreform. Es würde Teilhabechancen in der Gesellschaft verbreitern. Es würde junge Menschen herausfordern, mit diesem Geschenk verantwortlich umzugehen. Und es würde das Freiheitsversprechen von Eigentum auf die ganze Gesellschaft ausweiten.

