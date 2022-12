Gastkommentar – Homo oeconomicus Arbeitgeber sollten Sanktionsmöglichkeiten haben, aber möglichst wenig nutzen

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt ein Sprichwort. Kontrolle spielt im Arbeitsleben tatsächlich eine wichtige Rolle, aber anders, als viele denken, erläutert Matthias Sutter.

Die geringste Arbeitsleistung wurde erbracht, wenn die Arbeitgeber auf die Möglichkeit des Lohnabzugs bestanden. (Foto: Moment/Getty Images) Büro

Im Berufsleben spielt Vertrauen eine große Rolle, weil in der Praxis kaum ein Arbeitsvertrag genau festlegt, was und wie jemand etwas tun muss. Weil das so ist, sind viele Arbeitgeber der Ansicht, dass die Arbeiternehmer kontrolliert werden müssen, damit sie Handlungsspielräume nicht zum Schaden der Firma ausnutzen.

Das hat einen großen Haken: Permanente Kontrolle demotiviert und kann einfach zu „Dienst nach Vorschrift“ führen, in dem kein Handgriff zu viel geleistet wird. Es besteht also ein Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Leistungsbereitschaft.

Die Verhaltensökonomen Ernst Fehr und John List haben dieses Spannungsfeld eingehend mit Studierenden und Vorstandsvorsitzenden aus der Kaffeeindustrie in Costa Rica untersucht. Diese konnten in einer experimentellen Laborstudie in der Rolle eines Arbeitgebers oder Arbeitnehmers agieren.