Gastkommentar – Homo oeconomicus Banken profitieren zu Recht von den steigenden Zinsen

Die Kritik mancher Ökonomen, die Europäische Zentralbank subventioniere die Banken, ist für Peter Bofinger nicht gerechtfertigt.

Europäische Zentralbank in Frankfurt

Paul de Grauwe von der London School of Economics und Yuemin Yi vom University College London haben eine „Geldmaschine“ der Europäischen Zentralbank (EZB) entdeckt: Sie ermögliche es den Banken, im Schlaf reich zu werden.

Als Gegenwert der Anleihen, die die EZB ihnen abgekauft hat, haben die Banken Notenbankguthaben, sogenannte Reserven, in Höhe von 4,6 Billionen Euro erhalten. Da die EZB diese verzinst, ergeben sich beim inzwischen auf zwei Prozent erhöhten Einlagenzins Einnahmen der Banken in Höhe von 92 Milliarden Euro. Die Autoren sehen darin eine ungerechtfertigte Subvention, die beseitigt werden müsse.

Doch was wäre, wenn die EZB die Einlagen nicht mehr verzinsen würde? Banken mit hohen Guthaben würden versuchen, diese am Geldmarkt an andere Banken auszuleihen. Bei dem Überangebot an Reserven würde der Zinssatz gegen null sinken und würde so die Zinspolitik der EZB unterlaufen.