Gastkommentar – Homo oeconomicus Chefetagen versagen beim digitalen Wandel

In Zeitungsinterviews, Talkshows oder Paneldiskussionen sprechen Deutschlands Spitzenmanager permanent über Veränderungsdruck und Aufbruch. Trotzdem hält jeder dritte Arbeitnehmer das eigene Unternehmen für nicht ausreichend vorbereitet auf die voranschreitende Digitalisierung. Zu diesen Ergebnissen kommt das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Civey. Offenbar trauen sie ihren Chefetagen nicht zu, die Transformation erfolgreich umzusetzen, von der viele so gerne reden.

Kein Wunder: Wirklich neue Wege schlagen nämlich trotz der vielen Debatten und der lauten Rufe danach noch immer nur wenige Manager ein. Civey hat für das Handelsblatt 2000 Entscheiderinnen und Entscheider aus privatwirtschaftlichen Unternehmen befragt: Gerade einmal 20 Prozent nehmen Geld in die Hand, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Und ebenfalls nur jeder fünfte Unternehmenslenker gibt an, in die Beschleunigung der Transformation zu investieren, um sich Vorteile gegenüber der Konkurrenz zu erarbeiten. Wie kann es sein, dass über Innovation und digitale Transformation so viel gesprochen wird, die Umsetzung aber in vier von fünf Fällen liegen zu bleiben scheint?

Ich persönlich bin die Forderungen nach einem Update für Deutschland bald genauso leid wie die Dauerkrisen, deretwegen sich Unternehmen verändern müssen. Die Zuversicht im Land ist seit Mai 2020 laut repräsentativer Civey-Umfrage um 40 Prozent gesunken, nur noch knapp jede und jeder vierte Bundesbürgerin und Bundesbürger schaut optimistisch in die Zukunft. Im selben Zeitraum hat sich die Anzahl der Menschen, die sich machtlos fühlen, auf 32 Prozent verdoppelt.

Aus diesem Stimmungstief nach drei Jahren Stapelkrise kann man den Wunsch nach einem kraftvollen Update für das Land förmlich herauslesen. Die Daten zeigen, dass Bürgerinnen und Bürger Umbrüche spüren.

Gemeinsames Ziel fehlt

Was sie noch nicht erleben: ein gemeinsames Zielbild, nach dem das Land strebt und wohin es arbeitet. So entsteht ein Gefühl von Unsicherheit. Das Gefühl in der Bevölkerung ist verständlich. Aber gerade deshalb braucht es Vordenker, besser gesagt: Vormacher! Unternehmerinnen und Unternehmer sollten nicht nur auf diese Vision warten.

Unternehmer sollten gemeinsam mit Mitarbeitenden Zukunftsbilder entwickeln und mit neuen Ideen die eigene Organisation zukunftsfest machen. (Foto: dpa) Managerin

Stattdessen sollten Firmenlenker sich bewusst über ihren eigenen Wirkungskreis sein und sich fragen: Was kann ich selbst tun? Wer ein Team oder ein ganzes Unternehmen führt, hat einen Hebel, wenn es an Motivation und Orientierung für morgen fehlt.

Unternehmer sollten deshalb gemeinsam mit Mitarbeitenden Zukunftsbilder entwickeln und mit neuen Ideen die eigene Organisation zukunftsfest machen. Die Perspektiven im Kleinen können die Zuversicht im Großen stärken.

Unternehmer können mit Mitarbeitenden die Chancen und Risiken des digitalen Wandels für die Branche, das Unternehmen und die eigenen Aufgaben durchleuchten. Und offen damit umgehen, welche Zukunftsfragen noch zu klären sind, wie und bis wann. Civey-Daten zeigen: Angestellte wünschen sich bei der Arbeit eine bessere Kommunikation. Auf geht’s!

Mehr: Die große Jagd – Warum Investoren deutsche IT-Firmen ins Visier nehmen