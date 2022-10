Gastkommentar – Homo oeconomicus Deutschlands niedrige Schulden-Zinsen sind kein unverdientes Privileg

Deutschland muss sich in Europa oft Kritik für die niedrigen Zinsen auf seine Staatsschulden anhören. Aufgeben sollte das Land das angebliche Privileg aber nicht, warnt Daniel Stelter.

Der Bundeskanzler erntete beim Gipfel viel Kritik für den Abwehrschirm der Ampel. (Foto: dpa) Olaf Scholz beim informellen EU-Gipfel in Prag

Es ist sicher nicht schön, in einer Gruppe, zu der man gern gehört, Buhmann zu sein. So erging es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), als ihm beim EU-Gipfel in Prag mit Blick auf den 200-Milliarden-Euro-Abwehrschirm der Bundesregierung „unsolidarisches Verhalten“ vorgeworfen wurde.

Der Vorwurf ist unbegründet. Denn die Zahlungen verteilen sich über zwei Jahre und sind angesichts der Größe der deutschen Volkswirtschaft nicht unangemessen. Andere Staaten, allen voran Frankreich, haben bereits früher im Volumen vergleichbare Maßnahmen ergriffen.

Letztlich ist die Kritik nur ein vorgeschobenes Argument, um das eigentliche Ziel einer Transfer- und Schuldenunion zu erreichen. Scholz, dessen SPD dieses Ziel teilt, scheint wie schon als Finanzminister bereit zu sein, gemeinsamen EU-Schulden zuzustimmen, auch wenn dies offiziell noch dementiert wird. Allein auf das Gerücht hin stiegen die Zinsen deutscher Staatsanleihen, während die von Italien sanken.