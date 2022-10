Gastkommentar – Homo oeconomicus Die Bundesregierung sendet falsche Signale – Wir müssen wieder mehr arbeiten

Wollten wir den Rückgang der Erwerbsbevölkerung auffangen, müsste im Jahr 2030 jeder Erwerbstätige 1452 Stunden pro Jahr arbeiten und 1541 Stunden im Jahr 2040, so viel wie noch 1993.

Die Bevölkerung im Alter von 20 bis 66 Jahren wird nach Berechnung des Statistischen Bundesamtes von heute 51,8 Millionen je nach Zuwanderungsszenario bis 2050 auf 43,2 bis 47,4 Millionen schrumpfen. Weniger Erwerbstätige bedeuten weniger Wirtschaftskraft.

Wissenschaftler des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung Wien (Wifo) haben berechnet, dass wir schon bis 2040 mit einem Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens von rund 3700 Euro rechnen müssen.

Insgesamt wird das hiesige Bruttoinlandsprodukt um 274 Milliarden Euro niedriger ausfallen als bei konstanter Bevölkerung, eine Lücke, die in den nachfolgenden Jahrzehnten noch deutlich größer wird.

Steuern wir nicht gegen, wird der zu verteilende Kuchen schrumpfen, und die Verteilungskonflikte werden zunehmen. Produktivitätsfortschritte, die den Bevölkerungsrückgang kompensieren würden, sind nicht in Sicht.

Die Politik hofft deshalb auf erhöhte Zuwanderung. Doch diese wird selbst im optimistischsten Szenario die Lücke nicht schließen können. Es ist unerlässlich, auf anderem Wege den Rückgang des Arbeitsvolumens zu bremsen. Ansatzpunkte gibt es.

In Deutschland ist die Arbeitszeit geringer als in anderen Ländern

So lag laut OECD die jährliche Arbeitszeit in Deutschland 2018 bei 1363 Stunden. Damit waren wir das Land mit der geringsten Arbeitszeit. In den USA (1786), Italien (1723), Spanien (1701) und Frankreich (1520) wird pro Jahr deutlich mehr gearbeitet.

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums beyond the obvious, Unternehmensberater und Autor.

Das scheint machbar, ist aber kein Thema in der Politik. Eine immer höhere Grenzbelastung mit Steuern und Abgaben macht es stattdessen unattraktiv, mehr zu arbeiten.

Bei immer höherer Lebenserwartung ist der Anteil der Jahre in Erwerbstätigkeit in den vergangenen Jahren gesunken. Das umzukehren ist nicht nur zumutbar, sondern auch eine Frage der Generationengerechtigkeit.

Auch dies ist gegenwärtig kein Thema. Die Bundesregierung verspricht im Koalitionsvertrag stattdessen ein unverändertes Renteneintrittsalter sowie stabile Rentenniveaus und Beitragssätze. Bei Bedarf werden andere Finanzquellen erschlossen.

Falsche Signale

Weiteres Potenzial liegt in der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung. Zu viele Menschen im erwerbsfähigen Alter nehmen nicht am Arbeitsmarkt teil. Hier geht es um Befähigung, aber auch um Anreize.

Bei immer höherer Lebenserwartung ist der Anteil der Jahre in Erwerbstätigkeit in den vergangenen Jahren gesunken.

Der Idee nach soll das neue Bürgergeld durch höhere Hinzuverdienstgrenzen und mehr Qualifikationsbemühungen helfen. In der Realität dürfte es durch den weitgehenden Verzicht auf Sanktionen das entgegengesetzte, falsche Signal senden.

Ungeachtet der erheblichen und dringlichen Herausforderungen des demografischen Wandels macht die Bundesregierung Politik mit den Rezepten der Vergangenheit. Diese sind nicht nur untauglich, sie schaden nachhaltig.

